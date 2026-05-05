Distribuidoras de Porto Alegre e Canoas relatam aumento na procura de água mineral; valor pode chegar a R$ 38

Moradores de Porto Alegre e Canoas têm recorrido com mais frequência à água mineral nas últimas semanas. O motivo, segundo relatos de consumidores e comerciantes, é a alteração no gosto e no cheiro da água fornecida pelas redes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e da Corsan Aegea — problema que tem gerado reclamações constantes nos últimos 20 dias.