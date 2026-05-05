Distribuidoras de Porto Alegre e Canoas relatam aumento na procura de água mineral; valor pode chegar a R$ 38

Moradores de Porto Alegre e Canoas têm recorrido com mais frequência à água mineral nas últimas semanas. O motivo, segundo relatos de consumidores e comerciantes, é a alteração no gosto e no cheiro da água fornecida pelas redes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e da Corsan Aegea — problema que tem gerado reclamações constantes nos últimos 20 dias.
Alta na procura e preços estáveis
Um levantamento realizado pela reportagem nesta terça-feira (5) em 10 distribuidoras da Capital e cinco de Canoas revelou que:
- A procura subiu entre 20% e 30%.
- Não houve reajuste de preços: apesar da demanda aquecida, o valor das bombonas de 20 litros permanece o mesmo dos últimos dias.
Raio-X dos preços: Porto Alegre
- Valores (sem taxa de entrega) variam entre R$ 12 e R$ 25 (bairro Partenon), dependendo da região e da marca.
- Menores preços: encontrados nos bairros Medianeira e Centro Histórico (a partir de R$ 12).
- Preço mais alto: dependendo da marca, valor pode chegar a R$ 38, como observado no bairro Camaquã (Zona Sul).
Raio-X dos preços: Canoas
Preços oscilam entre R$ 9 e R$ 12.
- Menor preço: Bairro Igara (R$ 9).
- Preço mais alto: dependendo da marca, valor atinge R$ 30, como identificado no bairro Nossa Senhora das Graças.