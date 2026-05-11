Geral

Aeroporto
Notícia

Dique emergencial no entorno do Salgado Filho não apresenta "impacto relevante" a municípios vizinhos, diz promotor

Projeto foi questionado por moradores de cidades da Bacia do Rio Gravataí, temerosos de eventual risco de alagamento provocado por obra

Paulo Rocha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS