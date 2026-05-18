Deslizamento atinge garagem de condomínio em Novo Hamburgo e carro cai em buraco; veja vídeo

A Defesa Civil de Novo Hamburgo interditou parte de um condomínio localizado no bairro Vila Nova após um deslizamento de terra atingir a área da garagem na tarde deste domingo (17). Chovia no momento do incidente.

Imagens mostram o momento em que um muro cede em razão do deslizamento. É possível ver um carro caindo. Parte do telhado da garagem também desaba.

Após o incidente, 11 famílias precisaram deixar dois blocos do condomínio Jardim Brasil. Não houve feridos.

Escavações em construção vizinha podem ter agravado situação, diz órgão. Defesa Civil / Divulgação

Possível causa

Em nota, a Defesa Civil afirmou que realizou uma avaliação preliminar no local e identificou indícios de que o deslizamento pode ter sido agravado por intervenções e escavações no condomínio vizinho, que está em obras.

De acordo com a síndica do condomínio atingido, Pâmela Arnhold, a interdição foi feita por precaução e não há sinais de problemas estruturais. Ainda de acordo com a síndica, as famílias foram realocadas em um hotel.

Segundo a Defesa Civil, uma vistoria realizada em fevereiro teria constatado problemas estruturais como infiltrações, rachaduras, deformações e deficiência no sistema de drenagem. Em 15 de maio, porém, os responsáveis teriam apresentado a documentação afirmando que teriam encaminhado as intervenções técnicas, como reforços estruturais, revisão da drenagem pluvial e ações para mitigação das infiltrações.

Contraponto

Leia a nota da Valeincorp:

"Prezados clientes, parceiros e amigos,

Em razão de notícias e imagens divulgadas referentes ao incidente ocorrido nesta tarde na área de divisa do Residencial Arezzo, a Valeincorp vem prestar os seguintes esclarecimentos:

O ocorrido envolveu o desmoronamento de uma estrutura de contenção/muro pertencente ao condomínio vizinho, Condomínio Residencial Brasil, que acabou cedendo em direção ao pátio da obra do Residencial Arezzo em decorrência das fortes chuvas e da instabilidade do terreno.

É importante tranquilizar todos os nossos clientes de que a estrutura do empreendimento Residencial Arezzo permanece íntegra, segura e sem qualquer comprometimento estrutural. O prédio, fundações, estruturas e sistemas da obra não sofreram danos.

Desde os primeiros momentos, a Valeincorp mobilizou equipes técnicas, engenheiros e empresas especializadas para atuar no local, adotando todas as providências necessárias para garantir a segurança da área, estabilizar o terreno e auxiliar integralmente os moradores e o condomínio vizinho afetado.

Nosso compromisso, neste momento, é agir com responsabilidade, rapidez e humanidade, prestando todo o suporte necessário para a normalização da situação o mais breve possível.

A Valeincorp reforça que trabalha com engenharia responsável, acompanhamento técnico permanente e total compromisso com a segurança, qualidade e solidez de seus empreendimentos.

Seguiremos acompanhando a situação de forma integral e manteremos todos devidamente informados.

Atenciosamente,

VALEINCORP Construtora e Incorporadora