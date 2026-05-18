Deslizamento atinge garagem de condomínio em Novo Hamburgo e carro cai em buraco; veja vídeo

A Defesa Civil de Novo Hamburgo interditou parte de um condomínio localizado no bairro Vila Nova após um deslizamento de terra atingir a área da garagem na tarde deste domingo (17). Chovia no momento do incidente.
Imagens mostram o momento em que um muro cede em razão do deslizamento. É possível ver um carro caindo. Parte do telhado da garagem também desaba.
Após o incidente, 11 famílias precisaram deixar dois blocos do condomínio Jardim Brasil. Não houve feridos.
Possível causa
Em nota, a Defesa Civil afirmou que realizou uma avaliação preliminar no local e identificou indícios de que o deslizamento pode ter sido agravado por intervenções e escavações no condomínio vizinho, que está em obras.
De acordo com a síndica do condomínio atingido, Pâmela Arnhold, a interdição foi feita por precaução e não há sinais de problemas estruturais. Ainda de acordo com a síndica, as famílias foram realocadas em um hotel.
Segundo a Defesa Civil, uma vistoria realizada em fevereiro teria constatado problemas estruturais como infiltrações, rachaduras, deformações e deficiência no sistema de drenagem. Em 15 de maio, porém, os responsáveis teriam apresentado a documentação afirmando que teriam encaminhado as intervenções técnicas, como reforços estruturais, revisão da drenagem pluvial e ações para mitigação das infiltrações.
Contraponto
Leia a nota da Valeincorp:
"Prezados clientes, parceiros e amigos,
Em razão de notícias e imagens divulgadas referentes ao incidente ocorrido nesta tarde na área de divisa do Residencial Arezzo, a Valeincorp vem prestar os seguintes esclarecimentos:
O ocorrido envolveu o desmoronamento de uma estrutura de contenção/muro pertencente ao condomínio vizinho, Condomínio Residencial Brasil, que acabou cedendo em direção ao pátio da obra do Residencial Arezzo em decorrência das fortes chuvas e da instabilidade do terreno.
É importante tranquilizar todos os nossos clientes de que a estrutura do empreendimento Residencial Arezzo permanece íntegra, segura e sem qualquer comprometimento estrutural. O prédio, fundações, estruturas e sistemas da obra não sofreram danos.
Desde os primeiros momentos, a Valeincorp mobilizou equipes técnicas, engenheiros e empresas especializadas para atuar no local, adotando todas as providências necessárias para garantir a segurança da área, estabilizar o terreno e auxiliar integralmente os moradores e o condomínio vizinho afetado.
Nosso compromisso, neste momento, é agir com responsabilidade, rapidez e humanidade, prestando todo o suporte necessário para a normalização da situação o mais breve possível.
A Valeincorp reforça que trabalha com engenharia responsável, acompanhamento técnico permanente e total compromisso com a segurança, qualidade e solidez de seus empreendimentos.
Seguiremos acompanhando a situação de forma integral e manteremos todos devidamente informados.
Atenciosamente,
VALEINCORP Construtora e Incorporadora
Edificando projetos de vida."