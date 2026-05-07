"Desejo intenso de trabalhar pela Justiça": quem era juíza do RS que morreu após coleta de óvulos em clínica de SP

Natual de Niterói, atuava em comarcas do Rio Grande do Sul desde 2023. Juliano Verardi / TJRS

A morte precoce da juíza Mariana Francisco Ferreira, 34 anos, nesta quarta-feira (6), causou comoção entre os colegas, que a descrevem como uma pessoa feliz e cheia de energia. Como profissional, era dedicada e estava vivendo seu auge.

A mulher morreu após uma coleta de óvulos em uma clínica de reprodução assistida em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O caso é investigado pela polícia.

A magistrada era natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Atuava em comarcas do Rio Grande do Sul desde 2023 e estava no Foro de Sapiranga, na Região Metropolitana, desde fevereiro deste ano.

— Era uma menina cheia de energia. Uma moça com desejo intenso de trabalhar pela Justiça do nosso Estado. Apesar de não ser daqui, ela já guardava um tipo de pertencimento. Ela se sentiu muito acolhida. Estava muito orgulhosa de poder exercer essa profissão — relata a juíza Mariana Motta Minghelli.

— Tinha sonhos de encontrar alguém, de ter um relacionamento, de daqui a pouco poder ser mãe. Estava preocupada com isso, por isso que ela tomou essa decisão — relata a colega.

O Juiz Leonardo Michelin Pinto, do Foro de Sapiranga, enfatiza que Mariana "sempre foi muito preocupada com a missão" no Judiciário:

— Nos processos envolvendo violência doméstica contra as mulheres, tinha um olhar atento e acolhedor. E quis o destino que ela partisse buscando preservar a possibilidade de ser mãe e construir sua família no momento de entendesse mais adequado.

— Vibrava constantemente uma empolgação em buscar soluções para o nosso trabalho, sempre muito motivada e acreditando ser possível fazer mais em favor das partes em cada um dos casos a nós submetidos — diz o colega.

Luto

O Tribunal de Justiça do RS decretou luto oficial de três dias pela morte da juíza. Bandeiras foram colocadas a meio-mastro nos prédios do Tribunal de Justiça e do Palácio da Justiça.

A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) também se manifestou e declarou "profundo pesar e consternação". O presidente da entidade, Daniel Neves Pereira, declarou que "Mariana era uma colega muito querida, cheia de vida e de entusiasmo pela magistratura".

Assessores vão acompanhar despedida em SP

A juíza (no centro, de azul) posa para foto com Maurício Silva Colferai (no centro, de cinza) e o restante da equipe: Renan (esquerda) e Renata (direita). Maurício Silva Colferai / Arquivo pessoal

O velório da juíza acontece ainda nesta quinta (7), na Primeira Igreja Batista, em Mogi das Cruzes. Durante a noite, haverá uma cerimônia fúnebre. Na sexta-feira (8), a partir das 9h, um cortejo sairá em direção ao Cemitério da Saudade, também na cidade paulista, para o sepultamento.

Quem trabalhava com Mariana não a via apenas como uma colega de trabalho, mas como uma amiga que cativava as pessoas com facilidade e rapidez. Agora, seus assessores que moram no Rio Grande do Sul se mobilizam para ir a São Paulo dar adeus à juíza.

— A Mariana é uma pessoal incrível, merece todas as homenagens possíveis. Não à toa, os três assessores dela saíram correndo do RS e vieram para Mogi das Cruzes para a despedida. Era mais que uma chefe, era uma amiga. Tem uma história de vida linda, de superação — afirma o assessor Maurício Silva Colferai.

— Chamávamos nossa equipe de Assessores da Melhor Juíza do Mundo — resume.

Maurício destaca ainda a dedicação de Mariana no exercício da função:

— Ela estava trabalhando domingo a noite, até as 22h, para despachar processos. Merece todo reconhecimento.

Morte é investigada

Segundo boletim de ocorrência, a vítima realizou uma coleta de óvulos para fertilização in vitro na manhã de segunda-feira (4) na clínica de reprodução assistida. De acordo com o registro, após receber alta por volta das 9h, Mariana voltou para casa, mas passou a apresentar fortes dores e sensação de frio. Diante da piora, a mãe a levou de volta à clínica por volta das 11h.

Mariana foi encaminhada para a Maternidade Mogi Mater, onde deu entrada às 17h e foi levada diretamente para a unidade de terapia intensiva (UTI). No dia seguinte, 5 de maio, a paciente passou por uma cirurgia. Apesar das medidas adotadas, o quadro clínico evoluiu de forma grave.

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O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental e é investigado pela polícia, que busca esclarecer se óbito aconteceu por possíveis falhas no atendimento ou em decorrência de complicações médicas comuns ao procedimento. O corpo foi encaminhado para perícia.