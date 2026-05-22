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Defensoria Pública do RS volta a ter uma mulher no comando após 14 anos

Larissa Ferreira Caon tomou posse nesta sexta-feira; gestão é válida para o biênio 2026/2028

Pâmela Rubin Matge

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