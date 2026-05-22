Defensoria Pública do RS volta a ter uma mulher no comando após 14 anos

Larissa Ferreira Caon é lotada na Defensoria Publica Especializada em Infância e Juventude da comarca de Porto Alegre. Francielle Caetano / ASCOM DPE/RS

A defensora pública Larissa Rocha Ferreira Caon tomou posse, nesta sexta-feira (22), como nova defensora pública-geral do Estado do Rio Grande do Sul. A gestão é extensiva para o biênio 2026/2028. Desde 2012, a Defensoria Pública não tinha uma mulher à frente da instituição.

A solenidade ocorreu no auditório Romildo Bolzan, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Larissa tem 19 anos de atuação junto à Defensoria. Em sua manifestação, durante a posse administrativa, na última terça-feira (19), ela ressaltou a importância da DPE como agente de justiça social:

— A grandeza da Defensoria Pública está na capacidade de transformar acolhimento em efetivação de direitos e atuação jurídica em instrumento de justiça social. E é desta capacidade que nasce a nossa força, o nosso propósito e a grandiosidade da nossa instituição.

Trajetória

Nascida em Pelotas, formou-se pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tomou posse no cargo de Defensora Púbica do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2007.

Atuou no Interior, nas comarcas de Cruz Alta e Santiago, e na Região Metropolitana, nas comarcas de Novo Hamburgo e Gravataí. Atualmente, é lotada na Defensoria Publica Especializada em Infância e Juventude da comarca de Porto Alegre.

Participou de três gestões, atuando como Defensora-Assessora para Assuntos Administrativos nos biênios 2012-2014 e 2014 a 2016. No último biênio, 2024-2016, atuou como Defensora-Assessora do Gabinete do Defensor-Geral, coordenando a área estratégica de projetos institucionais e coordenando a área de tecnologia e inovação da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.

Eleição

A nova defensora pública-geral recebeu 299 votos na eleição realizada entre os membros da instituição, na semana de 16 a 20 de março. A lista tríplice contava ainda com os nomes do ex-defensor público-geral, Nilton Arnecke Maria (344 votos) e do subdefensor público-geral para Assuntos Jurídicos, Jaderson Paluchowski (295 votos).