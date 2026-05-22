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Missões 400 anos
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De cânticos missioneiros a esculturas sacras, como a arte guarani ergueu um patrimônio cultural no RS

Saberes ancestrais atravessaram séculos, influenciaram a identidade artística gaúcha e permanecem vivos em igrejas, museus e manifestações populares

Fábio Schaffner

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