De cânticos missioneiros a esculturas sacras, como a arte guarani ergueu um patrimônio cultural no RS

Do encontro da ancestralidade guarani com o barroco europeu, nasceu nas reduções jesuíticas uma das experiências culturais mais sofisticadas do continente. Esculpida em madeira, entoada nas missas e celebrada nas praças, a arte criada por padres e indígenas traduziu o espírito da época e segue viva, preservada nos museus e reinventada nas mais diversas manifestações culturais da identidade gaúcha.

A prática artística era cotidiana em cada redução. Nas oficinas, exercitava-se bordado e tecelagem, música e canto, escultura e marcenaria, entre outras atividades. Havia mestres ourives e luthiers, ensinando a fabricação de ornamentos para a igreja e de instrumentos para a orquestra. A profusão cultural abarcava da ciência à arquitetura, com a construção de relógios solares, sistemas hidráulicos e imensas catedrais de pedra.

Quando os jesuítas chegaram, no início do século 17, os guaranis já dominavam a cerâmica e o artesanato. Manuseando o barro, entalhando troncos e trançando fibras vegetais, fabricavam principalmente utensílios domésticos e adornos cerimoniais. O ceramismo era usado para fazer tigelas, cuias, potes e urnas funerárias, quase sempre no modelo roletado, com rolos de barro sobrepostos, decoradas com grafismos.

Os padres ampliaram o repertório indígena, ensinando o uso do torno para manufatura de pratos, canecos, panelas, castiçais e incensórios. A cerâmica deixou de ser doméstica e ritualista e passou a atender necessidades urbanas, com produção em escala de telhas, tijolos, ladrilhos hexagonais e tubos de drenagem, submetidos a 400ºC em fornos artesanais.

Nas igrejas, essas técnicas ganharam contornos de arte. Em São Miguel Arcanjo, o batistério tinha altar de talha dourada com pia de barro vidrado de verde. A água saía de duas grandes talhas vidradas também de verde “que pareciam da Índia”, escreveu o militar português Jacinto Rodrigues da Cunha. Do lado de fora, a fachada era pintada de branco, uma cal produzido a partir da carapaça de caracóis.

Era o barroco missioneiro, um estilo que mesclava referências cristãs com traços indígenas. Ainda hoje, o Museu Nossa Senhora do Rosário Bom Fim, em São Gabriel, guarda uma imagem um menino Jesus de feições guarani, desenterrada nas ruínas de São Nicolau.

Boa parte dessa erudição veio do padre Antônio Sepp. Um dos jesuítas mais influentes nas Missões, Sepp era arquiteto, escultosanr, pintor, músico e urbanista. Fundador da redução de São João Batista, onde instalou uma das primeiras funilarias da América Latina, ensinou os guaranis a fundir ferro e moldar sinos, a construir e afinar instrumentos, como violinos a clavicórdios, a esculpir santos em madeira policromada e a cantar em latim.

— Hoje se chama esse período de helenismo sul-americano (esplendor cultural ocorrido na Antiguidade). As peças religiosas eram vendidas para a Europa. São João Batista tinha orquestra e coral de mil vozes. Sepp trouxe toda a tecnologia europeia de música. Há partituras escritas por indígenas. Muitos escritores dizem que as oficinas e a estrutura que havia nas missões eram tão grandes, importantes e com tantos técnicos como as melhores cidades europeias — diz o historiador José Roberto Oliveira.

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Vozes missioneiras mantêm viva tradição ancestral

Quatro séculos depois, tamanha opulência vista nas reduções se perdeu no tempo. A 25 quilômetros de Santo Ângelo, a aldeia Tekoá Pyaú abriga 18 famílias guaranis em 20 hectares à beira do Rio Ijuí. Vivendo do cultivo de uma roça de mandioca, milho e batata doce, eles complementam a renda com a venda de artesanato e apresentações musicais.

Numa típica tarde de sábado, um pequeno coral feminino entoa canções ancestrais, enquanto os rapazes marcam o ritmo ao violão, violino e em instrumentos percussivos. No chão, colares feitos de sementes, pequenos cestos de palha e animais entalhados em madeira expõem a arte manual herdada dos ancestrais.

De longe, tragando um petynguá, tradicional cachimbo guarani, o pajé Floriano Romeu, 69 anos, observa a mais genuína manifestação cultural do seu povo. Seu primogênito, Anildo Romeu, está se formando em Enfermagem, o primeiro da aldeia a alcançar formação superior. Sucessora de ambos no cacicado, Miguelina Romeu, 27, é hoje a líder da comunidade. Enquanto afaga Jubileu, um dócil urubu adotado ainda filhote para afastar doenças das casas indígenas, ela cobra mais atenção em meio aos festejos dos 400 anos das Missões.

A gente sempre é esquecido. Tem pessoas que vêm para ver o que a gente precisa, a gente conta o que precisa para melhorar a aldeia, mas nunca acontece nada. MIGUELINA ROMEU Cacica na aldeia Tekoá Pyaú

Memória e resistência

Nas ruínas de São Miguel, Gabriel Ortaça toca gaita e reafirma a herança musical do pai, Pedro Ortaça. Jeff Botega / Agencia RBS

Ninguém traduziu melhor o sentimento de abandono dos guaranis do que Cenair Maicá, Jayme Caetano Braun, Noel Guarany e Pedro Ortaça. Juntos, eles fizeram da payada (poesia em estrofes de 10 versos) e do chamamé (ritmo em três tempos que evoca a polca europeia e a música guarani) um monumento à memória das Missões.

Nascidos na região e já consagrados em suas carreiras solo, gravaram em 1988 o disco Troncos Missioneiros, um manifesto identitário que se tornou cânone da cultura gaúcha pela abordagem crua com que cantam a origem mestiça do gaúcho, o pertencimento territorial dos guaranis e a marginalização social a que os indígenas foram submetidos no decorrer dos séculos.

A obra valeu a eles o epíteto de “os quatro troncos missioneiros” e, em 2025, o título de doutor Honoris Causa pela Unipampa. Cenair Maicá morreu em 1989, aos 42 anos. Noel Guarany faleceu em 1998, aos 57, e Jayme Caetano Braun no ano seguinte, aos 75.

Com 84 anos e a saúde debilitada, Pedro Ortaça mora em Ijuí. Seu legado é repassado às novas gerações pelos três filhos músicos, Gabriel, Alberto e Marianita.

Nós cantamos a nossa história, onde nascemos, o amor pela terra, pelos rios, pelas matas. E por isso trazemos esse legado e essa herança missioneira, que não são só as ruínas. Meu pai canta o ser humano, o índio, que é o mais importante. Ele ergueu essas pedras e muitas vezes é esquecido, deixado de lado. Não tem o protagonismo que deveria. GABRIEL ORTAÇA Músico, filho de Pedro Ortaça

Onipresente na capa dos discos de Pedro Ortaça, a fachada da igreja de São Miguel emoldura a paisagem em que Gabriel chega sem pressa numa tarde de sexta-feira. Aos 42 anos, o guri — filho de mãe gaiteira e neto de uma guarani argentina — que dormia em pelego à beira do palco e que aprendeu a rimar com Jayme Caetano Braun senta-se sobre um bloco de arenito, joga o pala sobre o ombro e dedilha os primeiros acordes ao violão.

A letra de Missões, Guitarra e Herança sai como desabafo, uma profissão de fé de quem traz no sangue e na alma a genética da arte missioneira:

“Na minha alma de campeiro que venera as tradições / Profundas convicções / Me dão a fibra e a garra / e a garganta de cigarra / Para cantar as missões.”

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Série de reportagens mostra como o experimento social dos Sete Povos das Missões ecoa no cotidiano gaúcho, impulsionando o futuro a partir da fundação de nossas tradições.

Na próxima semana, a quinta reportagem da série sobre os 400 anos das Missões vai abordar a influência das reduções jesuíticas nos costumes do Rio Grande do Sul, hábitos como o mate, o churrasco, a reza, o vinho e a convivência na praça.

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