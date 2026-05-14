Corsan lança portal digital para acelerar análise de viabilidade técnica de empreendimentos

Análise de viabilidade técnica é uma etapa fundamental para empreendimentos de médio e grande porte. Reprodução RBS TV / Divulgação

A Corsan lançou o Portal de Análise de Viabilidade Técnica, plataforma que moderniza o relacionamento com empreendedores ao digitalizar integralmente uma das etapas do processo de viabilidade de construções de médio e grande porte no Rio Grande do Sul.

Disponível no Portal de Viabilidade Técnica da Corsan, a ferramenta substitui o antigo fluxo realizado por e-mail e concentra, em um ambiente único, a solicitação, o envio de documentos e o acompanhamento das etapas de análises técnicas necessárias para novos empreendimentos.

A análise de viabilidade técnica é uma etapa fundamental para empreendimentos de médio e grande porte, como condomínios, loteamentos, indústrias, centros comerciais e parcelamentos do solo.

O estudo avalia as condições de fornecimento de água e esgotamento sanitário, considerando a capacidade operacional dos sistemas, as diretrizes das agências reguladoras e as exigências do Marco Legal do Saneamento.

Com o novo portal, a companhia busca oferecer mais organização, transparência e previsibilidade aos empreendedores, além de tornar o processo mais ágil e eficiente.

Para a gerente executiva da Corsan, Giselle Dias, o portal representa um avanço na qualificação dos serviços prestados pela companhia:

— A nova plataforma centraliza todo o processo de análise de viabilidade técnica, trazendo mais praticidade no envio de documentos, acompanhamento em tempo real das demandas e maior segurança e rastreabilidade das informações.

Além de apoiar o desenvolvimento de projetos hidráulicos, a análise técnica identifica eventuais adequações necessárias para a conexão dos empreendimentos aos sistemas existentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Serviço

O Portal de Viabilidade Técnica da Corsan pode ser acessado por meio do site. O atendimento ao empreendedor e demais informações poderão ser realizados pelo WhatsApp (0800 646 6444), bem como por ligação gratuita.

As solicitações de indústrias, grandes empreendimentos comerciais, condomínios, loteamentos e parcelamentos do solo passam a ser realizadas exclusivamente pela plataforma digital.