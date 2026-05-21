Conversas Cruzadas: o que muda com os decretos de Lula que regulamentam as redes sociais

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe o professor e coordenador jurídico na Rede La Salle, Miguel Costa , e o advogado e professor da Faculdade de Direito da UFRGS Rafael Dresch para debater sobre as novas regras e a regulação das redes sociais no Brasil.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.