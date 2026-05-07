Conversas Cruzadas: o que muda com nova lei para guarda compartilhada de pets?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe a advogada, professora universitária, coordenadora da pós-graduação em Direito de Família da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e vice-diretora geral da Escola Superior de Advocacia da OAB/RS Bruna Razera , para debater as mudanças previstas na nova lei sobre guarda compartilhada de pets .

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.