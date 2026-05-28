Conheça o Baita Benefícios, clube de vantagens com descontos em mais de 150 marcas e sorteios de até R$ 100 mil

A promoção começa nesta quinta-feira e vai até o dia 30 de junho. Grupo RBS / Divulgação

O Grupo RBS apresenta, nesta quinta-feira (28), o Baita Benefícios: um clube de vantagens 100% gaúcho desenvolvido pela RBS Ventures em parceria com o Diário Gaúcho. Por R$ 20 e sem necessidade de assinatura, o consumidor acessa 30 dias de descontos e cashback em mais de 150 marcas nacionais e regionais, e ainda recebe um número da sorte para concorrer a até R$ 100 mil em prêmios mensais.

Economia real no bolso de quem mais precisa

O Baita Benefícios foi pensado para quem quer esticar o orçamento no dia a dia. Com acesso a descontos em categorias como alimentação, farmácias, combustíveis, delivery, entretenimento e muito mais — além de cashback em diversas compras —, o clube entrega vantagens concretas nas marcas que o gaúcho já usa.

A ativação é simples: basta acessar baitabeneficios.com.br, pagar R$ 20 via Pix ou cartão de crédito, e o acesso é liberado na hora. Nos pontos de venda parceiros como bancas de jornal e tabacarias, o cliente escaneia um QR Code exclusivo do estabelecimento e conclui a compra pelo celular, sem precisar de troco ou gift card.

Sorteios com credibilidade e transparência

Além dos benefícios, o consumidor recebe um número da sorte para participar dos sorteios mensais, com prêmios que somam R$ 100 mil distribuídos por depósito direto na conta, já líquidos de IR.

Os sorteios são por meio de título de capitalização na Modalidade Incentivo, emitidos pela Via Capitalização S.A. (ViaCap), e com autorização e fiscalização da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Os prêmios são distribuídos gratuitamente conforme regulamento aprovado no Processo SUSEP nº 15414.628630/2026-04. A apuração utiliza os resultados da Loteria Federal, uma referência de transparência e confiança para os brasileiros.

Podem participar pessoas físicas com 18 anos ou mais, CPF válido e residência no Rio Grande do Sul.

Um produto feito para quem é daqui

O Baita Benefícios nasce de uma escuta real do consumidor gaúcho. Segundo uma pesquisa encomendada com a Morama Branding, 86% dos entrevistados avaliaram a proposta positivamente e que a combinação de economia prática com a possibilidade de um prêmio expressivo responde a uma demanda real e represada no Estado.

O nome "Baita" também não é acidente: é regionalismo, é identidade, é pertencimento. Desenvolvido dentro do Grupo RBS, o produto carrega a credibilidade de uma empresa com décadas de relação com os gaúchos, e chega para ser mais um ponto de contato diário entre o Grupo RBS e as famílias do Rio Grande do Sul.

A campanha de lançamento, com o conceito "Bom de usar. Baita de ganhar.", ocupa TV, rádio, jornais, sites e redes sociais.

O que você precisa saber