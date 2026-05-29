Com foco na agricultura familiar, estreia a segunda temporada da série "No Caminho do Agro"

Estreia nesta sexta-feira (29) no canal de GZH no YouTube o primeiro episódio da segunda temporada da série No Caminho do Agro.
Com o patrocínio da Fiat, o projeto terá um total de seis episódios, veiculados entre os meses de maio, junho e julho, mostrando a força e a diversidade do setor que movimenta o Interior e abastece o Estado.
Se em 2025 a primeira temporada teve como missão mostrar a capacidade de superação e a resiliência do agronegócio diante de adversidades climáticas extremas — como enchentes, estiagens e falta de insumos —, a nova fase propõe um mergulho profundo no universo da agricultura familiar.
O objetivo é valorizar o trabalho das famílias gaúchas que cultivam, colhem, transformam e fazem o alimento chegar à mesa da população todos os dias.
Episódio de estreia
No primeiro episódio, João Bosco visita uma propriedade rural do cinturão verde em torno de Porto Alegre para mostrar a origem dos hortifrutigranjeiros das feiras da capital gaúcha.
A gente fala muitas frutas da época, mas as verduras também têm isso. Quando a gente consegue fazer essa conexão, o consumidor deixa de comprar um produto e compra um alimento
MAURÍCIO RECH
Semeares Vegetais Orgânicos, de Viamão
De volta à Capital, a nutricionista Cris Zinelli dá dicas de como aproveitar em sua totalidade os vegetais.
Ao longo dos seis episódios, a série vai percorrer o Rio Grande do Sul para mostrar todo o percurso da produção de base familiar, desde a rotina e os desafios nas pequenas propriedades até o papel estratégico das cooperativas, os processos de logística e a chegada da inovação tecnológica no campo.
Como assistir
Os episódios de No Caminho do Agro serão publicados quinzenalmente no YouTube de GZH. Para não perder nenhuma história, você pode acompanhar os lançamentos diretamente na plataforma ou conferir as atualizações no site de GZH.