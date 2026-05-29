Com foco na agricultura familiar, estreia a segunda temporada da série "No Caminho do Agro"

Estreia nesta sexta-feira (29) no canal de GZH no YouTube o primeiro episódio da segunda temporada da série No Caminho do Agro.

Com o patrocínio da Fiat, o projeto terá um total de seis episódios, veiculados entre os meses de maio, junho e julho, mostrando a força e a diversidade do setor que movimenta o Interior e abastece o Estado.

Se em 2025 a primeira temporada teve como missão mostrar a capacidade de superação e a resiliência do agronegócio diante de adversidades climáticas extremas — como enchentes, estiagens e falta de insumos —, a nova fase propõe um mergulho profundo no universo da agricultura familiar.

Maurício Rech recebe João Bosco na Semeares Vegetais Orgânicos, que fica em Viamão YouTube / GZH/Reprodução

O objetivo é valorizar o trabalho das famílias gaúchas que cultivam, colhem, transformam e fazem o alimento chegar à mesa da população todos os dias.

Episódio de estreia

No primeiro episódio, João Bosco visita uma propriedade rural do cinturão verde em torno de Porto Alegre para mostrar a origem dos hortifrutigranjeiros das feiras da capital gaúcha.

A gente fala muitas frutas da época, mas as verduras também têm isso. Quando a gente consegue fazer essa conexão, o consumidor deixa de comprar um produto e compra um alimento MAURÍCIO RECH Semeares Vegetais Orgânicos, de Viamão

De volta à Capital, a nutricionista Cris Zinelli dá dicas de como aproveitar em sua totalidade os vegetais.

Cris Zinelli dá dicas de como utilizar melhor os alimentos vendidos nas feiras de Porto Alegre YouTube / GZH/Reprodução

Ao longo dos seis episódios, a série vai percorrer o Rio Grande do Sul para mostrar todo o percurso da produção de base familiar, desde a rotina e os desafios nas pequenas propriedades até o papel estratégico das cooperativas, os processos de logística e a chegada da inovação tecnológica no campo.

Como assistir