Colibri Matrero: a lenda viva do Freio de Ouro que transforma provas em espetáculo no Uruguai

Ginete Gabriel Marty diz que só tem a agradecer por tudo o que ele e Colibri Matrero fizeram juntos ao longo dos anos. José Alberto Andrade / Agência RBS

A pista central do Parque do Prado, em Montevidéu, viveu um momento de consagração na quarta-feira (6). Um verdadeiro símbolo nacional foi reverenciado em uma homenagem semelhante às recebidas por estrelas do esporte ou da cultura. O herói em questão é um cavalo de 14 anos, com disposição de potro e sintonia perfeita com seu inseparável ginete.

Colibri Matrero, de propriedade da cabanha uruguaia La Pacífica e sempre montado pelo brasileiro Gabriel Marty, já é o animal mais premiado da história do Freio de Ouro, a maior prova da raça Crioula. Seu feito — três conquistas em Esteio e mais duas na disputa internacional — é tido como inigualável.

O cavalo já havia sido homenageado sob delírio no Parque Assis Brasil em 2023 e vencido na Argentina, mas nunca havia competido em sua terra. Os uruguaios só conheciam e se orgulhavam dos feitos do ídolo por imagens e transmissões.

Foi pensando nisso que Juan Salustiano Peirano, proprietário de Colibri, resolveu inscrevê-lo no Freio da FICCC, mesmo com a carreira tida como encerrada. A tentativa de um tricampeonato internacional é secundária: era preciso que ele competisse no Uruguai para receber o carinho dos torcedores compatriotas. E foi exatamente o que aconteceu.

Mais de três mil pessoas compareceram, vibraram e aplaudiram o cavalo e seu ginete nas provas de andadura, figura, volta sobre patas e esbarrada. Ninguém se importou com as notas; o público delirava a cada movimento, como se fosse um gol da Celeste Olímpica.

Completada esta etapa da Expo-FICCC, faltando ainda mais da metade da prova, Colibri Matrero ocupa a quarta colocação na classificação dos machos. Enquanto isso, uma filha sua, Índia Envenenada do Chamamé — também montada por Gabriel Marty —, lidera entre as fêmeas. A liderança nos cavalos pertence a AS Malke Fogo de Chão, montado por Daniel Teixeira, da Cabanha Malke, de Uruguaiana.

As demonstrações de apreço por Colibri Matrero seguirão até o próximo domingo (10), quando se encerram a disputa e a exposição. Qualquer que seja o vencedor, haverá choro, sorrisos e gritos pelo eterno campeão. Se ele vencer, a festa passará a ser tratada como assunto de Estado.

O astro que treina no silêncio da noite

Colibri Matrero não é um animal comum, seja pela idade em que compete em alto nível ou pelos cuidados que recebe. Com as luzes acesas, mas a pista quase vazia no Parque do Prado, o animal solitário galopa e levanta poeira sob olhares atentos de fãs.

Trata-se do campeoníssimo uruguaio montado pelo brasileiro Gabriel Marty. Aos 14 anos, a preparação do animal exige cuidados específicos para quem é considerado um fenômeno da raça.

Antes dos exercícios em pista, houve um treinamento em recinto fechado que atraiu a curiosidade de poucos e atentos admiradores. Ao final, sinais de um cansaço natural, mas sem desgaste excessivo. Sequer um relincho era ouvido enquanto fãs registravam fotos.

A baia de Colibri Matrero fica em local reservado no pavilhão, um verdadeiro refúgio para o sossego da maior estrela uruguaia da história do cavalo Crioulo. O ginete não se cansa de demonstrar carinho, respeito e gratidão ao parceiro:

— Eu só tenho a agradecer por tudo o que ele fez por mim. Eu apenas ajudei e me sinto abençoado por tudo o que fizemos juntos — diz Gabriel Marty.

Montando o animal, a quem prefere chamar apenas de “Matrero”, o gaúcho já venceu três Freios de Ouro consecutivos na Expointer e dois na Expo-FICCC, além de um Freio de Bronze. A prova de mangueira e as paleteadas são os próximos desafios da dupla.



