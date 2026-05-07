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Colibri Matrero: a lenda viva do Freio de Ouro que transforma provas em espetáculo no Uruguai

Considerado o maior cavalo crioulo da história volta às origens para ser reverenciado como ídolo nacional na Expo FICCC 2026

José Alberto Andrade

De Montvidéu

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