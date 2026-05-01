Cirurgia no ombro de Bolsonaro termina "sem intercorrências", segundo boletim médico

A cirurgia havia sido autorizada na quinta-feira (30) pelo ministro Alexandre de Moraes. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou nesta sexta-feira (1º) por cirurgia no ombro direito no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento no ombro direito terminou "sem intercorrências", segundo boletim médico.

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi submetido a cirurgia de reparo artroscopico do manguito rotador a direita, sem intercorrências. No momento encontra-se internado em unidade de internação para controle de dor e observação clínica", diz o boletim.

A cirurgia havia sido autorizada na quinta-feira (30) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após pedido da defesa do ex-presidente. A Procuradoria-Geral da República (PGR) havia dado parecer favorável ao procedimento.

O ex-presidente chegou ao hospital por volta das 7h desta sexta. A operação teve como objetivo corrigir lesões no ombro direito, que seriam resultado de uma queda sofrida em janeiro, quando Bolsonaro estava na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar temporário após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.