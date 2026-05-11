Cinco dias após acidente, jovem atropelado enquanto prestava socorro na BR-116 segue na UTI

Mãe diz que falava com o filho pelo celular quando ouviu o atropelamento na BR-116 durante a ligação. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

O jovem que foi atingido por um carro enquanto prestava socorro a um amigo motociclista que estava caído na BR-116 segue internado na UTI, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Conforme a instituição, Pedro Henrique Vargas Muzzo, 21 anos, está entubado, e permanece em acompanhamento das equipes de traumatologia, bucomaxilo e cirurgia.

O morador de Estância Velha, no Vale do Sinos, e outras quatro pessoas ficaram feridas em uma ocorrência envolvendo várias motos e dois carros na madrugada de 6 de maio, perto da estação Niterói.

No último final de semana, três pacientes receberam alta do hospital. Um deles optou por deixar o atendimento por conta própria. Um quinto ferido já havia sido liberado no mesmo dia do acidente.

Doações

A família de Pedro Henrique pede doações de itens que precisam ser levados para o atendimento no hospital, como fraldas adultas nos tamanho G e GG, lenços umedecidos, sabonete líquido, pomada para assaduras e enxaguante bucal.

Interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone 51 99417-5116 para combinar a entrega.

Como foi o acidente

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas. A ocorrência foi registrada por volta das 3h, nas proximidades da estação Niterói, no sentido Interior–Capital.

Um dos feridos, Pedro Henrique Vargas Muzzo, 21 anos, foi atingido por um Geely EX2 enquanto prestava socorro a um amigo motociclista que estava caído na rodovia. Segundo a mãe do jovem, Daiane Vargas, ele retornava de um evento de motos com conhecidos na Região Metropolitana, quando parte do grupo se acidentou.

Moradora de Estância Velha, no Vale do Sinos, ela relata que estava em contato com o filho e recebeu áudios em que Muzzo afirmava estar bem, mas estava ajudando o amigo de 18 anos, que também mora na mesma cidade.

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— Eu estou bem, pode ficar tranquila, não pegou em mim, pegou só de raspão e eu perdi minha placa da moto (...) Eu acho que ele está com sangramento interno e uma mulher quebrou a perna, fratura exposta — descreveu o jovem em áudio enviado para Daiane, minutos antes de ser atropelado.

Conforme a mãe, Muzzo conversava com ela por ligação quando o diálogo foi interrompido por um barulho. Ele começou a falar que um carro estava vindo. Em seguida, o contato foi perdido.

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As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas, mas o relato de testemunhas e familiares dos feridos é de que as motos colidiram entre si. O condutor de uma caminhonete Tracker parou para dar apoio e o motorista do Geely não avistou os feridos no chão e acabou atropelando o jovem que prestava socorro ao amigo.