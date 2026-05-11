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Cinco dias após acidente, jovem atropelado enquanto prestava socorro na BR-116 segue na UTI

Pedro Henrique Vargas Muzzo, 21 anos, está entubado, e permanece em acompanhamento

Kathlyn Moreira

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