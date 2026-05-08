Cidade do RS permite enterro de animais em túmulos de família: "Parte essencial da nossa vida"

Guaíba, na Região Metropolitana, tornou-se a primeira cidade do Rio Grande do Sul a permitir o sepultamento de animais no túmulo da família. A lei municipal, sancionada em abril, permitiu que Chispita, uma cachorrinha sem raça definida (SRD) de 8 anos, fosse enterrada no túmulo da família no cemitério municipal de Guaíba na última terça-feira (5). Ela é a primeira a ter este tipo de sepultamento no Estado.

Chispita foi sepultada no jazigo da família, onde a avó de sua tutora já estava enterrada. Para Rafaela Pokorski, dona da cachorra, a possibilidade é importante para preservar a memória do animal, que era considerado parte da família.

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— É uma oportunidade de manter todos juntos e sempre ter um local de memória, porque ela foi muito importante pra gente. Foi uma parte essencial da nossa vida — afirma Rafaela.

Segundo ela, o enterro também é uma forma de garantir dignidade para o animal:

— Só de pensar que a gente está dando dignidade para ela, já é muito importante.

Como funciona o sepultamento

A secretária municipal de Bem-Estar Animal de Guaíba, Alice Xavier, explica que o enterro só é permitido mediante laudo veterinário que comprove que o animal não morreu em decorrência de zoonose que possa contaminar o solo. Além disso, a família precisa possuir um jazigo próprio no cemitério.

Após a emissão do laudo, é necessário entrar em contato com a administração do cemitério e solicitar a abertura do túmulo. O procedimento tem taxa padrão de R$ 69,67, a mesma cobrada em sepultamentos humanos.

Caso seja do desejo da família, também é possível incluir o nome e a foto do animal na lápide, com custos pagos pelos responsáveis. Não há obrigatoriedade de caixão. Os animais podem ser enterrados em saco de exumação.

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Casos no Brasil

Além de Guaíba, o Estado de São Paulo sancionou, em fevereiro, uma lei estadual que permite o sepultamento de animais junto aos tutores. O mesmo ocorreu em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, na última segunda-feira (4).

Há ainda um projeto em análise na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Marcos Tavares, que prevê não apenas o sepultamento de animais em jazigos familiares, mas também a criação de alas específicas para cães e gatos em cemitérios públicos e privados.