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Cidade do RS permite enterro de animais em túmulos de família: "Parte essencial da nossa vida"

Lei sancionada em Guaíba permite que pets sejam sepultados em jazigos mediante laudo veterinário

Natália Piva*

Assistente de Conteúdo

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