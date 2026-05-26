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Cidade com pior Índice de Progresso Social do RS tem população dividida sobre a nota: "É até bom de morar"

Apesar de problemas, maior parte dos habitantes ouvidos pela reportagem fala do município com carinho

Rochane Carvalho

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