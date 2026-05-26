Cidade com pior Índice de Progresso Social do RS tem população dividida sobre a nota: "É até bom de morar"

Sentinela do Sul, no Sul do Estado, foi considerado o pior entre os 497 municípios gaúchos pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026. A cidade aparece em 5.492º lugar entre os 5.570 avaliados no país, com 50,27 pontos, em uma escala de zero a cem.

A cidade, que tem cerca de 5,4 mil habitantes e fica a uma hora e meia de viagem de Porto Alegre, teve notas baixas nas três dimensões consideradas no estudo:

56,32 em Necessidades Humanas Básicas - indicadores de nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia e segurança

em - indicadores de nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia e segurança 55,85 em Fundamentos do Bem-estar - acesso ao conhecimento básico, informação e comunicação, saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente

em - acesso ao conhecimento básico, informação e comunicação, saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente 38,64 em Oportunidades - direitos e liberdades individuais, inclusão social e acesso a educação superior

A cabeleireira Bianca Carvalho, 34 anos, cresceu em Sentinela, mas se mudou para Porto Alegre em busca de mais oportunidades. Em 2020, após 11 anos longe, decidiu voltar para criar o filho em uma cidade do Interior.

— Morar em Sentinela do Sul é sentir que o tempo parou. A cidade oferece poucas oportunidades, principalmente para os jovens. A maioria dos empregos é informal ou com salários baixos, muitas vezes incompatíveis com o trabalho exercido. Quem quer crescer profissionalmente quase sempre precisa sair daqui — lamenta Bianca.

Dados do IBGE apontam que a renda média mensal dos trabalhadores formais em Sentinela do Sul é de dois salários mínimos. No entanto, 36% da população não atinge a renda per capita de meio salário mínimo.

O prefeito Julio Carvalho (PP) discorda da posição apresentada pela pesquisa para o município. Para ele, os números não condizem com a realidade. Questionado sobre o relato de falta de oportunidades e emprego, argumentou:

— Aqui a gente tem uma boa área de plantação de oliveira e há dois meses começou a safra. Uma empresa pediu para divulgarmos que ia ter seleção para trabalhar na colheita e apareceram seis pessoas só. Então eu discordo, se tivesse tanto problema de mão de obra, nesse dia apareceriam mais interessados.

A psicóloga Ritiele Curtinaz, 36 anos, nasceu na cidade vizinha Tapes, mas cresceu em Sentinela, onde morou até os 33 anos. Ela mantém uma rotina de visitas frequentes ao município já que a família ainda reside lá.

— É uma cidade que, agora visitando e não mais morando, dá a sensação de tédio. Não tem nada para fazer em diversos aspectos. Não tem cultura, não tem lazer. É a sensação olhando de fora, mesmo estando acostumada — analisa Ritiele.

Cerca de 75% da população de Sentinela do Sul vive na zona rural. A renda de grande parte das pessoas vem da agricultura familiar, com plantação de arroz, fumo e soja. De acordo com a prefeitura, 90% das propriedades são pequenas, com áreas de até 25 hectares. Segundo Carvalho, lá as pessoas “trabalham por conta”.

"Maldade"

Para entender a relação dos moradores com a cidade, a reportagem de Zero Hora esteve no município na tarde de segunda-feira (25). Muitos aspectos da pesquisa se confirmam na conversa com a população, mas para muitos Sentinela do Sul foi injustiçada.

“Aqui é muito bom, não tem perigo”, “De zero a 10, Sentinela é oito”, “Acho que quem fez essa lista fez de maldade”, “Mudar o quê? A gente mora aqui e não é muito fácil de mudar” foram algumas das coisas que ouvimos conversando com moradores que passavam o tempo na Praça Central. Muitas crianças corriam por ali. Professores participavam de uma formação e as quatro escolas municipais estavam sem aulas.

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Nas ruas, as pessoas parecem conformadas com a situação do município. Alguns se surpreendem com a posição no ranking, mas não estranham problemas apontados.

— A saúde já esteve pior, mas agora está melhor. Terrível não é. Creche a gente não tem, eu cuido do meu em casa. Algumas pagam outras para cuidar. Tem umas que pegam dois, três bebês para cuidar. É um lugar até bom de morar. Eu não largo Sentinela por nada — conta a dona de casa Daise da Silva, 36 anos.

De acordo com a referência que têm, a maior parte dos habitantes não acha justo o título de pior cidade e fala do lugar com carinho.

Educação

Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, em 2025 o município investiu 26,34% do orçamento na educação e 28,55% na saúde. Apesar do investimento acima do previsto em lei, alguns serviços ainda não chegam para toda a população. Em Sentinela do Sul não há creche para atender as cerca de 30 crianças com idades entre zero e três anos. A expectativa mais otimista aponta que a cidade terá vagas para essa faixa etária até o final do ano.

De acordo com a prefeitura, uma instituição privada do município vizinho Cerro Grande do Sul tem interesse em abrir uma unidade em Sentinela. Com a iniciativa, a administração pública pretende comprar vagas para suprir a demanda.

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Para as crianças com idade escolar, o cenário é melhor. Todas as 591 estão matriculadas. Além das municipais, a cidade tem mais duas escolas estaduais, com transporte disponível. Diretora da Escola Pedro Schmidt, única com turno integral, Luciana Moura Dias, apresenta a instituição com orgulho.

— Aqui eles brincam, tem merenda que é muito boa. Tem uma biblioteca pequena, mas que eles gostam. Nós temos uma horta que estamos fazendo com as crianças. As escolas de Sentinela tem coisas que as de Tapes não têm — explicou a diretora, que é moradora do município vizinho.

Além dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, o município também oferece transporte para estudantes do Ensino Superior.

— Aqui nós temos linhas fixas que levam os alunos até as universidades de Canoas, por exemplo. Mas se tem alguém que estuda em outra cidade que não tem linha, a gente compra a passagem. Tem que abrir o requerimento com a Secretária de Educação, mas a gente compra — explica o prefeito Julio Carvalho.

“Antes não tinha”

Andar por Sentinela do Sul é deparar com uma cidade pacata, típica do Interior. A zona urbana da cidade é movimentada. Carros e pessoas circulam o tempo todo. A mobilidade é apontada como problema por alguns. Sobre a insuficiência do transporte público, que liga o Interior à zona urbana, a maioria dos moradores argumenta: “Antes não tinha”.

De acordo com o prefeito, a pandemia impactou a mobilidade urbana. As empresas que operavam linhas do Interior até o Centro decidiram deixar de atuar. Desde então, quem precisasse fazer esse deslocamento tinha que arcar com uma corrida de táxi. O que não é muito barato, conforme os moradores. Há cerca de um mês, a prefeitura passou a oferecer três linhas de ônibus para o trajeto. Uma vez por semana, uma das três localidades do Interior é atendida com transporte gratuito.

Sobre a segurança, ouvimos que não havia motivos para preocupação com assaltos na rua. A cidade não tem relatos de crimes graves. Até abril, nenhum homicídio foi registrado neste ano. Nos últimos sete anos, foram oito, segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública.

Em 2015 a cidade virou manchete por causa de um roubo a banco, mas não há sentimento de insegurança. Devido à grande área de produção rural, o que mais preocupa a prefeitura é o abigeato. Ao menos 56 casos foram registrados desde 2019. O município projeta implementar cercamento eletrônico, com monitoramento por câmeras, para diminuir os casos.

Outro relato da população é de que falta acesso a serviços básicos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que menos de 10% do esgotamento sanitário é feito por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede. Para efeito de comparação, em Presidente Lucena — cidade com melhor nota no IPS do Estado —, esse percentual é de 98,08%. De acordo com o prefeito Carvalho, em Sentinela do Sul são utilizadas fossas sépticas, um sistema de tratamento de esgoto doméstico utilizado em áreas sem rede pública de coleta.

É indiscutível que a vida em Sentinela do Sul tem um ritmo diferente de centros urbanos maiores. Não fica claro se por vontade da população ou por falta de alternativa.

Leia o estudo