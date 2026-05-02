Chuvas em Pernambuco deixam quatro mortes; vítimas são mães e filhos

Bombeiros resgataram mais de 300 pessoas. Governo PE / Divulgação

Ao menos quatro pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em decorrência das fortes chuvas que atingem entre quinta-feira (30) e esta sexta (1º) a região metropolitana do Recife e a zona da mata de Pernambuco. Os óbitos foram registrados em Olinda e na capital do Estado.

As vítimas são duas mães e seus filhos, segundo a governadora do Estado, Raquel Lyra. Uma mulher e um menino de seis anos perderam a vida após soterramento em Dois Unidos, no Recife. Já a outra mãe e seu bebê foram mortos após o deslizamento de uma barreira em Passarinho, em Olinda.

"Como mãe, mulher, cidadã e governadora, minha solidariedade às famílias", escreveu a governadora, em publicação nas redes sociais.

Segundo Lyra, o Corpo de Bombeiros já resgatou 340 pessoas até o momento. "Foram 16 atendimentos a pessoas ilhadas, com equipes ainda atuando em campo neste momento", escreveu a governadora. "Nosso time segue mobilizado, trabalhando sem parar para salvar vidas", completou.

Auxílio federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, também nas redes sociais, que determinou o pronto apoio federal às autoridades locais, inclusive com o reconhecimento da situação de emergência e o deslocamento de técnicos para a área.

"O ministro da Integração Regional, Waldez Góes, acionou a Defesa Civil Nacional para prestar todo suporte às cidades atingidas", escreveu.

Segundo o presidente, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também mobilizou a Força Nacional do SUS no atendimento às vítimas.

O governo federal apontou que, de acordo com boletim das 12h desta sexta, Pernambuco está com sete municípios em alerta. O Estado registros expressivos de acumulado de chuva nas últimas 24 horas, em milímetros (mm), com destaque para:

Goiana: 181 mm

181 mm Abreu e Lima: 144,8 mm

144,8 mm Paulista: 142,9 mm

142,9 mm Igarassu: 140,5 mm

140,5 mm Condado: 129,6 mm

129,6 mm Itaquitinga: 120,8 mm

120,8 mm Itambé: 117,6 mm

No Recife, foram registrados pontos de alagamento.