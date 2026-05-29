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Missões 400 anos 
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Chimarrão, vinho e churrasco: como a experiência secular de guaranis e jesuítas virou tradição e costume no RS

Entre rezas, rodas de mate, assados no fogo e festas populares, o encontro entre indígenas e padres ecoa até hoje nos hábitos e em espaços de convivência gaúchos

Fábio Schaffner

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