Chimarrão, vinho e churrasco: como a experiência secular de guaranis e jesuítas virou tradição e costume no RS

O chiado da gordura derretendo no braseiro, o murmúrio contrito da reza, o espocar da rolha, o ronco do mate e o alarido da praça. Por trás do ruído das mais autênticas tradições gaúchas está a simbiose missioneira entre hábitos guaranis e ensinamentos jesuítas.

Foi a partir da experiência social das reduções que costumes como o chimarrão e o churrasco atravessaram os séculos para se transformar em elementos indissociáveis do cotidiano. Quatrocentos anos após a fundação do primeiro povoado, os ecos daquela convivência ainda ressoam nas cidades gaúchas, onde o sino dita o ritmo da procissão, o vinho embala os festejos e a praça é cenário de encontros, histórias e memória afetiva.

A tradição primeva é o mate. Quando os padres chegaram, depararam com um estranho hábito cultivado pelos indígenas. Depois de arrancadas de árvores que alcançavam até oito metros de altura, folhas verdes, ovais e coriáceas eram sapecadas, defumadas, moídas e colocadas sob infusão em cabaças, de onde o líquido era sugado com um canudo, geralmente feito de taquara ou osso.

À época, a erva-mate já tinha grande valor de mercado. Muitos indígenas eram obrigados ao trabalho servil nos ervais para colonizadores espanhóis, os chamados encomenderos. Aos poucos, os jesuítas convenceram os guaranis a migrar para a redução, não só sob a promessa de liberdade mas também de cultivo dos próprios ervais. No auge das reduções, boa parte da economia missioneira era movida pela exportação de erva-mate.

— Santo Ângelo foi o maior produtor mundial de erva-mate nos anos 1700, exportando para o Chile, o Peru e a Europa. Era chamada inclusive de ouro verde dos jesuítas — afirma o historiador José Roberto de Oliveira.

Desde 2014, o campus de Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha promove, todos os anos, uma carijada, nome dado ao processo ancestral de produção de erva-mate. Numa noite de lua cheia, cerca de 400 alunos se revezam na atividade, cortando os galhos, sapecando os feixes e controlando a defumação por 18 horas, até as folhas estarem prontas para serem trituradas no pilão.

Desenvolvido em parceria com uma aldeia indígena do município, o projeto de extensão prevê ainda realização de oficinas para extração de óleo, produção de bolo, sucos, chás e incensos.

A gurizada vem aqui e vê um pé de erva-mate. Tipo, eu tenho a erva em casa e não sei de onde vem. Aqui, vivenciam o processo de produção no modo tradicional. Tu vê o brilho no olho. Eles pilam a folha e já fazem o mate na hora, o mesmo mate que os guaranis tomavam 400 anos atrás. IVAN PREUSS Técnico em agropecuária

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Hábitos missioneiros servidos à mesa gaúcha

Se indígenas cevavam mate, padres sorviam vinho. As videiras foram introduzidas pelos jesuítas a partir de São Nicolau, a primeira redução gaúcha. Ainda hoje o município conserva adega subterrânea remanescente do período. Do lado da praça, uma escadaria com 12 degraus de pedra leva a um buraco no chão, murado por dentro, onde os padres mantinham garrafas com o líquido usado no sacramento.

A 160 quilômetros dali, em São Borja, a Malgarim Vinhos preserva essa tradição missioneira. Fundada em 1996 pelo agrônomo Sérgio Malgarim, a vinícola tem como principal matéria-prima a uva tempranillo, casta ibérica tida como perfeita para uma região onde praticamente não chove em dezembro e janeiro.

— Ela produz um vinho robusto. Em anos normais, facilmente alcançamos 15% de teor alcoólico. É uma bebida potente e elegante. Acredito que a uva trazida pelos primeiros jesuítas seja parecida com essa. Os padres chamavam de uva mission — conta o enólogo Daniel Malgarim, filho de Sérgio.

Única vinícola de São Borja — primeira redução da segunda fase das Missões —, a Malgarim mantém sete hectares de vinhedos nas proximidades da fronteira com a Argentina. Além do tempranillo, cujos rótulos homenageiam guaranis proeminentes, como Inácio Paicá e Arapysandú, a propriedade produz vinhos cabernet, merlot, sangiovese e riesling. Cada safra chega a passar 14 meses em barricas na pequena fábrica erguida com pedras de arenito, em formato de igreja missioneira.

Sem pressa, Daniel serve uma taça diante da fogueira que crepita ao vento. No bosque aos fundos da vinícola, o assador Rafael Corrêa decepa três galhos de pitangueira, logo transformados em espetos que atravessam uma costela, um vazio e uma ponta de peito. Repetindo uma tradição secular, ele crava os espetos diante do fogo.

Era assim que os guaranis faziam, espeto cravado no chão, em geral com uma manta de carne. Esse é o maior legado dos indígenas: fazer um assado para tua família, teus amigos, assar para os teus comensais. RAFAEL CORRÊA Assador

Antes do gado, os indígenas já assavam peixes e carnes de caça, como antas, pacas, veados e capivaras, entre outras espécies, tudo comido praticamente cru e sem sal. A chegada do primeiro rebanho poupou tempo e trabalho. Segundo o padre Felipe Soriano, curador do Memorial Jesuíta da Unisinos, mal as reses entraram nas reduções, viraram churrasco.

Quando Cristóbal Mendoza traz o gado, ele distribui nas reduções porque ele quer que tirem cria e leite. Só que, em uma das aldeias, no outro dia já está tudo morto, assado no espeto. Os indígenas pensaram que era um presente. Daí surgem as estâncias. Com o gado mantido longe das reduções, começa o ensino do manejo. PADRE FELIPE SORIANO Curador do Memorial Jesuíta da Unisinos

A harmonia entre culturas tão díspares como a indígena e a europeia também foi cultivada na fé. A elevada espiritualização dos guaranis facilitou a conversão ao catolicismo, objetivo primordial das Missões.

A despeito da resistência inicial dos pajés, que motivou o martírio de padres, havia devoção a Cristo na igreja e a Tupã e Nhanderu nas casas dos caciques. A praça, principal centro de convívio das reduções, abrigava tanto festas católicas e procissões quanto danças, cantos e evocações do xamanismo e da ancestralidade guarani, mesmo que, por vezes, a contragosto dos padres.

A construção da praça em frente à igreja, estratégica para fortalecer vínculos comunitários, espalhou-se pelos primeiros povoados, tornando-se modelo urbano de quase todo município. Dos Sete Povos das Missões, quatro se desenvolveram ao redor deste espaço original: São Borja, São Luiz Gonzaga, São Nicolau e Santo Ângelo.

Em abril, durante as comemorações dos 400 anos das Missões, uma missa campal reuniu milhares de pessoas na Praça Pinheiro Machado, diante da Catedral Angelopolitana, em Santo Ângelo, numa repetição das celebrações de quatro séculos atrás.

Tamanha influência missioneira faz com que, hoje, todo gaúcho que ceva um mate, assa uma carne, entoa um Pai Nosso, toma um gole de vinho e proseia num banco de praça, mesmo sem saber, preste um tributo às reduções jesuíticas.

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Série de reportagens mostra como o experimento social dos Sete Povos das Missões ecoa no cotidiano gaúcho, impulsionando o futuro a partir da fundação de nossas tradições.

Na próxima semana, a penúltima reportagem da série sobre os 400 anos das Missões vai abordar a Guerra Guaranítica. Pressionados pela Coroa Espanhola a deixar os Sete Povos, os indígenas se rebelam e declaram guerra aos colonizadores europeus.

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29/5 — Costumes

5/6 — Guerra Guaranítica