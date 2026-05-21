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Casal de idosos morre em incêndio em São Sepé

Vítimas foram identificadas como João Maurício Faria Carvalho e Valdelei Silva Carvalho

Kathlyn Moreira

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Tayline Manganeli

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