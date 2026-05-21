Casal de idosos morre em incêndio em São Sepé

Fogo provocou a morte de um casal de idosos e destruiu o interior da residência em São Sepé. Tayline Manganeli / Agencia RBS

Um casal de idosos morreu em um incêndio em uma cabanha na localidade de Tupanci, no interior de São Sepé, na Região Central, na manhã desta quinta-feira (21). Conforme a Brigada Militar, o fogo começou durante a madrugada.

As vítimas foram identificadas como João Maurício Faria Carvalho, 83 anos, e Valdelei Silva Carvalho, 78.

A filha do casal, Gislaine Carvalho, 42, que mora em Santa Maria, relata que o marido dela foi dormir na casa dos sogros — ele está hospitalizado. Foi ele o primeiro a acordar com o cheiro de fumaça e dar de cara com a sala em chamas.

— Não tinha mais luz. Ele só conseguiu pegar uma blusa, molhou e colocou no rosto. Ele me disse que a mãe falou que tinha um extintor no carro, mas meu marido não achou chave, tava uma fumaça. Só conseguiu sair, porque não tava mais conseguindo respirar. Ainda tentou quebrar o vidro da janela do quarto, mas não viu mais nada — conta a filha, destacando que o pai tinha Alzheimer, com dificuldade de caminhar, e a mãe estava fraca, com problemas respiratórios.

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O genro dos idosos pegou uma moto e foi até a casa de um vizinho pedir ajuda. Foi quem o levou ao Hospital Santo Antônio. Ele sofreu queimaduras, mas não corre risco de morrer.

A família acredita que a lareira tenha ficado acesa durante a noite e que isso tenha provocado o incêndio. Da casa, só restaram as paredes, pois o teto desabou.

— A gente acha que foi a lareira. Tinha panos perto, sofá. Como tava muito frio, talvez tenham deixado acesa, porque a casa tem piso frio — conta a filha.

Além de Gislaine, o casal deixa um filho.

Combate ao fogo

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo o sargento Maurício Pontes, de São Sepé, quando chegaram ao local a casa já estava destruída.

A delegada Alessandra Padula, responsável pela apuração, diz que o caso é tratado como incêndio culposo (sem intenção), possivelmente causado pela lareira ou algum carregador de celular.

A investigação aguarda laudo da perícia para ter certeza do que deu origem às chamas. O genro do casal já foi ouvindo informalmente no hospital e deve prestar depoimento quando se recuperar.