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Carro que caiu em cratera aberta por deslizamento em condomínio de Novo Hamburgo é removido

Incidente aconteceu no domingo e ninguém ficou ferido, mas 11 famílias precisaram deixar seus apartamentos; oito delas devem retornar nesta segunda-feira

Zero Hora

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