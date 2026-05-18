Carro que caiu em cratera aberta por deslizamento em condomínio de Novo Hamburgo é removido

Veículo foi içado por guindaste. Ochrona Engenharia e Consultoria Jurídica / Divulgação

O carro que caiu em um buraco após deslizamento atingir a garagem de um condomínio em Novo Hamburgo foi removido na manhã desta segunda-feira (18). O veículo teve apenas pequenas avarias e estava funcionando após ser retirado da cratera.

Um guincho da Valeincorp, responsável pela obra, fez a retirada do veículo após a realização de estudos para evitar novos danos à estrutura da garagem.

O deslizamento, que aconteceu na tarde de domingo (17) e afetou quatro blocos do estacionamento do condomínio Jardim Brasil, no bairro Vila Nova, pode ter sido agravado por escavações em um condomínio vizinho que está em construção, de acordo com a Defesa Civil Municipal. Ninguém ficou ferido no incidente.

Uma vistoria externa preliminar, realizada na manhã desta segunda-feira, não identificou fissuras no prédio. No entanto, 11 famílias, que somam 22 pessoas, precisaram deixar os apartamentos de forma preventiva.

De acordo com a administração do condomínio Jardim Brasil, oito famílias devem retornar para casa ainda na tarde desta segunda, quando também deve ocorrer uma inspeção interna para fotografar os imóveis antes da volta das famílias.

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Já os moradores do bloco mais próximo à obra vizinha seguem fora do prédio por precaução. A construtora está fornecendo hospedagem e alimentação para essas pessoas.

A Defesa Civil fiscaliza os trabalhos de remoção e inspeção, além de acompanhar a estruturação do projeto para recomposição do muro. Conforme o órgão, esse documento deverá ser apresentado ao município em breve.

Carro havia caído em cratera. Defesa Civil / Divulgação

Contraponto

A Valeincorp afirmou, ainda no domingo, que o deslizamento foi provocado pelas fortes chuvas e pela instabilidade do terreno. Leia a íntegra da nota:

"Prezados clientes, parceiros e amigos,

Em razão de notícias e imagens divulgadas referentes ao incidente ocorrido nesta tarde na área de divisa do Residencial Arezzo, a Valeincorp vem prestar os seguintes esclarecimentos:

O ocorrido envolveu o desmoronamento de uma estrutura de contenção/muro pertencente ao condomínio vizinho, Condomínio Residencial Brasil, que acabou cedendo em direção ao pátio da obra do Residencial Arezzo em decorrência das fortes chuvas e da instabilidade do terreno.

É importante tranquilizar todos os nossos clientes de que a estrutura do empreendimento Residencial Arezzo permanece íntegra, segura e sem qualquer comprometimento estrutural. O prédio, fundações, estruturas e sistemas da obra não sofreram danos.

Desde os primeiros momentos, a Valeincorp mobilizou equipes técnicas, engenheiros e empresas especializadas para atuar no local, adotando todas as providências necessárias para garantir a segurança da área, estabilizar o terreno e auxiliar integralmente os moradores e o condomínio vizinho afetado.

Nosso compromisso, neste momento, é agir com responsabilidade, rapidez e humanidade, prestando todo o suporte necessário para a normalização da situação o mais breve possível.

A Valeincorp reforça que trabalha com engenharia responsável, acompanhamento técnico permanente e total compromisso com a segurança, qualidade e solidez de seus empreendimentos.

Seguiremos acompanhando a situação de forma integral e manteremos todos devidamente informados.

Atenciosamente,

VALEINCORP Construtora e Incorporadora

Edificando projetos de vida".



