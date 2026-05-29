Caminhão desaparecido é achado enterrado após quase 10 anos e vira caso de polícia em Araricá

Um caminhão-caçamba da prefeitura de Araricá, no Vale do Sinos, desaparecido há quase 10 anos, foi encontrado enterrado em um terreno público às margens do Arroio Ferrabrás, próximo ao centro da cidade. A descoberta aconteceu após o município iniciar um levantamento de patrimônio no começo de 2025.

Segundo a prefeitura, o último registro oficial de movimentação do veículo é de 2014, quando chegou a ser multado em Porto Alegre.

No entanto, há o registro de uma imagem do Google que mostra o caminhão trabalhando em uma terraplanagem no município em 2017. A suspeita é de que o desaparecimento tenha ocorrido entre 2017 e 2018.

O prefeito da cidade, Oseias Cardoso, afirmou que circulavam boatos indicando o local onde o veículo estaria enterrado. Equipes da prefeitura foram enviadas à área para verificar as informações e localizaram o maquinário.

Investigação

Caminhão foi desenterrado por equipes da prefeitura. Jaisson Mateus / Prefeitura de Araricá

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e tentar identificar os responsáveis por enterrar o patrimônio público.