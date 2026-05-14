Bagé altera horários de racionamento de água a partir desta sexta-feira

Reservatório da Pedreira já chegou a registrar redução de sete metros neste ano. Tamile Padilha / Daeb

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé vai alterar os horários do racionamento em bairros do município devido a medidas operacionais no sistema de distribuição de água.

A mudança é válida a partir desta sexta-feira (15) nos bairros Castro Alves, Estrela d’Alva, Dois Irmãos, Passo das Pedras, Santa Flora, Azevedo, Loteamento do Parque, Ivone, Vila Goulart, Tiarajú e Aeroporto.

Essas localidades vão passar a receber água no período entre 17h e 5h. Essa alteração ocorre em razão da obra de esgotamento sanitário que está sendo feita no bairro Castro Alves. O departamento quer evitar possíveis rompimentos de rede durante o horário de execução dos trabalhos.

Já na próxima terça-feira (19), haverá alterações nos bairros Balança, Prado Velho, Morgado Rosa, Habitar Brasil, residenciais Moriá e Ebenezer, Adão Pedra, Dona França, Bela Vista e Santa Terezinha. Os locais serão abastecidos das 15h às 3h.