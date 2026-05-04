Avião cai após colidir com prédio em Belo Horizonte e deixa três mortos

Um avião de pequeno porte caiu após colidir com um prédio residencial nesta segunda-feira (4) em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), havia cinco ocupantes na aeronave. Três pessoas morreram.

Outras duas estão no Hospital João XXIII. Não há informações sobre o estado de saúde delas. As informações são do g1.

O piloto Wellington Oliveira, 34 anos, teria reportado à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que estava com dificuldades na decolagem. O acidente aconteceu na rua Ilacir Pereira Lima, 667, no bairro Silveira, nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a TV Globo, a aeronave, que transportava empresários da empresa Uaitag, saiu de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e seguiria para o Campo de Marte, em São Paulo.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionadas e chegaram no local por volta das 12h25min. Ainda conforme o portal, o proprietário da aeronave, modelo EMB-721C, foi identificado como Flavio Loureiro Salgueiro.

Aeronave caiu no estacionamento de um prédio residencial em Belo Horizonte. Corpo de Bombeiros de Minas Gerais / Divulgação

Também ao g1, os bombeiros informaram que nenhum residente que estava no prédio ficou ferido e todos os moradores foram retirados do edifício pouco antes das 14h. O risco de explosão já foi neutralizado com a aplicação de espuma mecânica (LGE) sobre o combustível derramado pela queda do avião.

A aeronave estava em situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O avião não tinha autorização específica para prestação de serviço aéreo comercial, como o táxi aéreo, mas estava regular para voos privados, conforme apurou o Uol.

Quem eram as vítimas

Conforme a TV Globo, os tripulantes que estavam na aeronave eram:

O piloto Wellington Oliveira , 34 anos, que morreu na hora da queda

, 34 anos, que morreu na hora da queda O filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha, em Minas Gerais, Fernando Moreira Souto , 36 anos, que também morreu

, 36 anos, que também morreu O empresário Leonardo Berganholi , 50 anos, também morreu

, 50 anos, também morreu O filho de Leonardo, Arthur Schaper Berganholi , 25 anos

, 25 anos Hemerson Cleiton Almeida Souto, 53 anos

Leonardo, Arthur e Hemerson foram levados para o Hospital João XXIII. Leonardo faleceu no início da noite desta segunda-feira, segundo o g1.

Dois dos cinco ocupantes da aeronave morreram. GLEDSTON TAVARES / AFP

Testemunhas ouviram o momento da queda

Em conversa com a reportagem de Zero Hora, Caryne Tameirão, moradora de Cidade Nova, em Belo Horizonte, falou sobre o momento da queda do avião:

— Estava com a minha vizinha e amiga tomando café e ouvimos um barulho, um estrondo. Começou a surgir o murmurinho de que havia caído um avião em Cidade Nova, que é do outro lado de onde estávamos. Ficamos sem acreditar. É muito triste isso — disse a moradora, que presenciou os primeiros resgates no local do acidente.

O que dizem as autoridades

Força Aérea Brasileira (FAB)

Ao g1, Força Aérea Brasileira (FAB) infirmou que está investigando as causas do acidente por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

"Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), com sede no Rio de Janeiro (RJ), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo uma aeronave de matrícula PT-EYT , em Belo Horizonte (MG)", diz um trecho do comunicado.

Polícia Civil de Minas Gerais

Em nota enviada para Zero Hora, a Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que está investigando a queda do avião e que os "corpos das vítimas fatais serão encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette" (veja a íntegra abaixo).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais também está atuando nas investigações.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apura as causas e circunstâncias da queda de uma aeronave, registrada na tarde desta segunda-feira (4/5), no bairro Silveira, na capital.

De acordo com informações preliminares, cinco pessoas ocupavam o monomotor no momento do acidente.

A perícia oficial e o rabecão foram acionados e compareceram ao local. Os corpos das vítimas fatais, piloto e copiloto, serão encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, onde serão submetidos a exames. As demais vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

A ocorrência segue em andamento, com atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea

A NAV Brasil afirmou em nota ao g1 que, após a decolagem, o piloto da aeronave declarou emergência à Torre de Controle do Aeroporto da Pampulha devido a dificuldade em manter altitude após a subida do avião.