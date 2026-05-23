Aumento de 7,32% na passagem de ônibus da Região Metropolitana será votado terça-feira

Valores variam conforme itinerário e modalidade. Isadora Neumann / Agencia RBS

As tarifas dos ônibus que fazem o trajeto entre cidades da Região Metropolitana e Porto Alegre podem ficar mais caras a partir de junho. O aumento das passagens será votado na terça-feira (26).

A Metroplan, órgão responsável por regular o transporte metropolitano, encaminhou à Agência Estadual de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) uma proposta de reajuste de 7,32% nas passagens do transporte intermunicipal metropolitano. A agência reguladora é a responsável por autorizar a mudanças tarifárias do setor.

Se aprovada, a nova tarifa entra em vigor em 1º de junho. O índice é o mesmo para todas as empresas, mas os valores variam conforme o itinerário e modalidade (comum, semi-leito ou seletivo). Na empresa Viamão, por exemplo, a viagem mais barata custa hoje R$ 7,70. Caso esse reajuste seja aprovado, a passagem iria para R$ 8,26, um aumento de R$ 0,56.

Fatores para reajuste

Segundo o relatório enviado na última semana à Agergs, o reajuste leva em consideração dois fatores: a inflação e reoneração da falta de pagamento, uma determinação legal que prevê a retomada gradual da tributação sobre os salários dos funcionários.

Embora a mudança tenha como data-base o dia 1º de junho, é possível que a decisão seja adiada, caso algum dos conselheiros entre com pedido de vista na reunião de terça.

— Trata-se de mais um desafio da regulação, realizado pela Agergs, no sentido de que os reajustes em questão possam ser discutidos e compreendidos pela sociedade — afirma o conselheiro-presidente em exercício da Agergs, Lucas Fuhr.