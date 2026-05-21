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"Aqui todo mundo se conhece": como é a vida na cidade com melhor Índice de Progresso Social do RS

Município de 3 mil habitantes tem casas sem grades, acesso facilitado a educação e saúde e ritmo tranquilo

Rochane Carvalho

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