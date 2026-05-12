Após explosão com morte em SP, Sabesp e Comgás anunciam ajuda a famílias atingidas

O levantamento dos danos materiais ocorrerá a partir desta terça-feira (12). MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) anunciaram, nesta terça-feira (12), um aumento do pagamento emergencial para as famílias afetadas pela explosão de uma casa na zona oeste de São Paulo.

A ocorrência resultou na morte de um homem e destruição de casas na comunidade Nossa Senhora das Virtudes II, em Jaguaré.

Inicialmente, o pagamento das instituições seria de R$ 2 mil para cada família atingida. Porém, o valor aumentou para R$ 5 mil, de acordo com a vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp, Samanta Souza.

A Sabesp e Comgás também afirmaram que moradores de imóveis interditados terão abrigo em hotéis com todas as despesas pagas. Até o momento, 194 famílias já foram cadastradas para receber o auxílio.

Ao g1, Bruno Dalcolmo, diretor institucional e regulatório da Comgás, declarou que as empresas irão garantir hospedagem às famílias vítimas do acidente "pelo tempo que for necessário".

— A Comgás, junto da Sabesp, as duas empresas já estão mobilizadas e trabalhando em conjunto para oferecer um conforto mínimo para essas pessoas — assegurou.

Samanta Souza confirmou que o auxílio financeiro já está sendo depositado na conta de todos os afetados cadastrados.

— Eles já recebem imediatamente R$ 2 mil de apoio para fazer a primeira movimentação — disse.

Segundo a diretora, o levantamento dos danos materiais ocorrerá a partir desta terça-feira (12).

De acordo com a Secretaria da Segurança Públicaa, a perícia será realizada pelo Instituto de Criminalística com apoio técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse em publicação nas redes sociais que convocou uma reunião no Palácio dos Bandeirantes para discutir a resposta ao acidente com as empresas envolvidas.

O caso

Uma explosão atingiu ao menos 46 imóveis em Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (11). Segundo g1, dez deles ficaram totalmente destruídos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 16h10min, na Rua Doutor Benedito de Moraes Leme.

Um homem de 45 anos foi encontrado morto e outras três pessoas foram socorridas. Segundo os bombeiros, não há mais risco de explosão no local.

De acordo com os bombeiros, a explosão estaria relacionada a uma obra da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que atingiu uma tubulação de gás. A instituição informou, em nota, que "se solidariza com as vítimas da ocorrência registrada na região e informa que realizava, no local, uma obra de remanejamento de tubulação de água, previamente alinhada e acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás". Leia a nota na íntegra abaixo.

O Corpo de Bombeiros enviou 12 viaturas ao local. Devido ao forte cheiro de gás e ao risco de novos vazamentos, equipes orientaram moradores a se afastarem da área.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foram acionadas e encontram-se prestando apoio e avaliação da área atingida.

Moradores relataram que pessoas teriam sido lançadas pela força da explosão e mais vítimas estariam presas sob escombros.

— Foram três vítimas socorridas, sendo um funcionário da Sabesp. Estão buscando uma pessoa vítima desaparecida que morava em uma residência que foi colapsada — disse a capitã Karoline Magalhães, porta-voz do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao O Globo.

Notas

Em nota conjunta, a Sabesp e a Comgás informaram que "lamentam profundamente a morte de um morador e se solidarizam com seus familiares e demais vítimas da explosão ocorrida nesta tarde no bairro do Jaguaré. As empresas estão prestando assistência às vítimas, moradores e demais pessoas impactadas na área afetada.

Os cidadãos afetados estão recebendo assistência médica e psicológica e sendo levados para hotéis. As empresas vão disponibilizar um valor emergencial, no valor de R$ 2 mil, para ajuda de custo enquanto fazem o levantamento de todos os prejuízos. Equipes de médicos veterinários também atuam local.

O acidente ocorreu durante uma obra de remanejamento de tubulação de água, quando houve o atingimento de uma rede de gás, o que levou à imediata paralisação dos trabalhos. As empresas adotaram imediatamente todos os protocolos de segurança.

As causas da ocorrência estão sendo apuradas e as empresas colaboram com as investigações das autoridades competentes.".

Também em nota, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) disse que "se solidariza com as vítimas, seus familiares e com os moradores atingidos pela explosão ocorrida na tarde desta segunda-feira (11), no Jaguaré, na Zona Oeste da capital.

Equipes técnicas da Agência já estão no local para fiscalizar a atuação das concessionárias responsáveis pelos serviços regulados e iniciar, em conjunto com as autoridades competentes, a investigação rigorosa das causas do acidente.