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Após explosão com morte em SP, Sabesp e Comgás anunciam ajuda a famílias atingidas

Acidente atingiu 46 residências no Oeste de São Paulo. Vítimas desalojadas receberão R$ 5 mil e hospedagem emergencial

Zero Hora

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Agência Estado

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