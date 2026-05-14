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Esperando um novo lar
Notícia

Apenas um condomínio do MCMV para vítimas da enchente já foi entregue em todo o RS; governo federal promete 18 obras até fim do ano

Próximas entregas devem ocorrer em Colinas, no Vale do Taquari, ainda em maio, e em Taquara, no Vale do Paranhana, no próximo mês

Guilherme Milman

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