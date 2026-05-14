Apenas um condomínio do MCMV para vítimas da enchente já foi entregue em todo o RS; governo federal promete 18 obras até fim do ano

Dois anos após a enchente, milhares de famílias gaúchas ainda aguardam uma residência definitiva. Com o programa Compra Assistida se encaminhando para o final, o governo federal prevê inaugurar, até dezembro, 18 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida Reconstrução. As obras são destinadas às vítimas da tragédia que se enquadram no programa, mas que ainda não foram contempladas. Até o momento, apenas um condomínio foi entregue com essa finalidade.

O Compra Assistida foi a principal estratégia habitacional para quem perdeu a casa em maio de 2024. A medida permite que famílias das faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida comprem imóveis de até R$ 200 mil em qualquer lugar do Estado, com recursos da Caixa. Desde dezembro, no entanto, novos cadastros estão suspensos devido ao prazo de validade da modalidade (18 meses). Atualmente, apenas processos antigos seguem em análise. O prazo atual para que beneficiados já contemplados possam indicar um apartamento vai até 30 de junho.

Segundo o Ministério das Cidades, 12,6 mil moradias já foram entregues pelo Compra Assistida e outras 686 estão em fase de contratação. A meta é encerrar esta etapa com mais de 13 mil beneficiários.

O desafio das novas construções

Com a finalização do Compra Assistida, a próxima etapa do programa de habitação do governo federal prevê a construção de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida Reconstrução. São famílias que, apesar de preencherem os critérios, não conseguiram adquirir um imóvel. Entre os motivos estão:

Famílias que optaram por essa modalidade.

Famílias que não encontraram imóveis à venda na sua cidade e não aceitaram se mudar para outro município.

Famílias que tiveram problemas cadastrais no Compra Assistida e receberam o aval depois do final do prazo.

Famílias que passaram a se enquadrar nos critérios do programa após o fim do prazo do Compra Assistida.

Das 9 mil unidades autorizadas, 5,8 mil foram contratadas — sendo que 1,9 mil estão com obras em execução. O governo federal espera entregar 2.296 habitações ainda este ano.

Condomínio em Venâncio Aires foi entregue em fevereiro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Até agora, o único empreendimento em funcionamento é o Residencial Morada das Lavandas, em Venâncio Aires. Inaugurado em fevereiro deste ano com 112 apartamentos, o local não é exclusivo para vítimas da enchente, pois o projeto é anterior à tragédia climática. No entanto, o governo federal solicitou à prefeitura a priorização das famílias atingidas.

Impasses e prazos

A previsão é que as demais sejam exclusivas para quem perdeu sua casa durante a catástrofe. As próximas entregas devem ocorrer em Colinas, no Vale do Taquari, ainda em maio, e em Taquara, no Vale do Paranhana, no próximo mês. Questionado pela reportagem, o Ministério das Cidades não detalhou a localização de todos os empreendimentos previstos para este ano.

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Em Porto Alegre, dois locais foram escolhidos para o Minha Casa Minha Vida Reconstrução, mas as obras não começaram. Um deles, na Lomba do Pinheiro, estava paralisado por decisão judicial; uma liminar de 7 de maio liberou a construção, mas ainda não há cronograma. O outro, no bairro Santa Rosa de Lima, segue em análise técnica. Os contemplados em cada empreendimento só serão conhecidos com as obras já iniciadas.

Na avaliação do governo federal, o motivo para a demora nas entregas é a dificuldade na escolha dos terrenos, que precisam ficar afastados de áreas de risco. A complexidade do programa já era prevista, o que motivou a criação do Compra Assistida, uma espécie de etapa emergencial para agilizar a entrega de moradias.

— Temos mais de 13 mil moradias no Compra Assistida e 8 mil contratadas no Reconstrução. Se necessário, ampliaremos as unidades — afirmou o ministro das Cidades, Vladimir Lima, em visita a Porto Alegre no final de abril.

Recomeço e resistência

Casal vivia numa casa na Vila Mariante. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Para Rose Mari Pereira, 58 anos, e Antônio Carlos Brandão, 66, a mudança para o Morada das Lavandas há um mês representou um recomeço após três enchentes em um ano.

O casal é uma das 18 famílias vítimas da enchente que se instalaram no primeiro residencial do Minha Casa Minha Vida Reconstrução.

No novo lar estão poucos resquícios da antiga casa, na Vila Mariante, a localidade de Venâncio Aires mais castigada pela enchente. Foi possível manter a geladeira, televisão e a máquina de lavar. O casal teve a residência destruída e condenada, mas não conseguiu entrar no Compra Assistida.

— Meu marido se aposentou e continuou trabalhando justamente por causa das três enchentes, pois o dinheiro já estava indo direto pra comprar coisas. Mas com isso a renda dele não se enquadrou no Compra Assistida — conta.

Os dois viveram por quase dois anos em um apartamento financiado pela prefeitura, por meio do aluguel social. No fim do ano passado, Antônio decidiu viver apenas da aposentadoria, o que fez reduzir a sua renda, permitindo a entrada no empreendimento que estava sendo construído.

Quando eu cheguei lá na prefeitura me disseram que a gente se enquadrava no Lavandas. Eu me ajoelhei dentro do apartamento que eu morava e agradeci a Deus. Foi maravilhoso: “meu Deus isso aqui pra mim é um recomeço. ROSE MARI PEREIRA

Contudo, a adaptação nem sempre é fácil. Em Venâncio Aires, 102 famílias ainda recusam apartamentos por preferirem casas térreas, como as que tinham na Vila Mariante.

— Deixamos livre. Quem não quer morar em apartamento segue no aluguel social aguardando casas — explica a secretária de Habitação, Claidir Trindade.

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Existem condomínios de casas que estão sendo construídos no município. Um deles, também com recursos do governo federal, prevê 30 unidades. Já o outro, do governo estadual, oferece 72 habitações. Ainda não há data para a liberação desses condomínios.

Compra Assistida

O programa é formado por quatro grupos:

Cadastrados : famílias que passaram por vistoria do município e estão tendo os dados analisados pelos governos municipal ou federal para saber se podem entrar ou não no programa.

: famílias que passaram por vistoria do município e estão tendo os dados analisados pelos governos municipal ou federal para saber se podem entrar ou não no programa. Homologados : famílias que entraram no programa e estão autorizadas a escolher um imóvel.

: famílias que entraram no programa e estão autorizadas a escolher um imóvel. Em contratação : famílias que escolheram o imóvel, já tiveram a aprovação da Caixa e aguardam trâmites burocráticos para assinar o contrato.

famílias que escolheram o imóvel, já tiveram a aprovação da Caixa e aguardam trâmites burocráticos para assinar o contrato. Contratadas: famílias que já assinaram o contrato e já possuem o imóvel em seu nome

Etapas do Compra Assistida

Emissão de laudos das casas em áreas atingidas pela enchente Análise da condição das casas Análise da situação das famílias e avaliação dos critérios do programa Aprovação e escolha dos imóveis por parte das famílias Compra do imóvel Envio de documentação e registro do imóvel feito em cartório Assinatura do contrato e entrega de chaves

As tarefas de cada órgão público

Prefeitura: cadastrar um CPF de cada casa destruída pela enchente e fazer o laudo comprovando (etapa 1)

Governo federal: verificar os cadastros e passar os nomes para a Caixa (etapas 2 e 3)

Caixa: publicar os nomes dos habilitados e atendê-los para que escolham a casa em que querem morar (etapas 4, 5 e 7)