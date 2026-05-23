Aos 86 anos, morre a professora Ivanyr da Rocha Guedes, ex-educadora estadual em São Borja

Muito respeitada por amigos e familiares, Ivanyr deixa os cinco filhos, nove netos e quatro bisnetos. Rozely Athayde / Acervo Pessoal

Professora estadual aposentada, Ivanyr da Rocha Guedes morreu no último dia 5, aos 86 anos. Ela estava internada no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre.

Natural de Santo Ângelo, na Região das Missões, Ivanyr mudou-se para São Borja aos 14 anos. Foi na Fronteira Oeste, conhecida como a "Terra dos Presidentes", que ela construiu sua história e conheceu Cleto Cardoso Guedes em uma festa no interior do município.

Conforme recordam os familiares, foi amor à primeira vista. Da união, nasceram os cinco filhos do casal: Márcia, Marta, Mariane, Marisa e Ricardo.

Filha dos já falecidos Aparício Piris da Rocha e Almerinda Pires da Rocha, Ivanyr era carinhosamente chamada de "Maninha" pelo irmão mais velho, Ivo.

Na vida profissional, sua grande paixão foi o Magistério. Em 1980, tornou-se professora das disciplinas de Ciências e Português na rede estadual. Nas salas de aula permaneceu até a sua aposentadoria voluntária, aos 56 anos.

Inter e vivacidade

Para além do giz e do caderno, Ivanyr era descrita como uma mulher de temperamento forte e muita vivacidade — traços que a família associava ao seu signo de Leão. Não abria mão de um bom café ao despertar, gostava de assistir a filmes e novelas e era espectadora assídua do programa Big Brother Brasil.

Colorada fervorosa, Ivanyr vibrava com os clássicos Gre-Nal. A veia artística também se fazia presente na sua rotina: gostava de musicais e sabia tocar acordeão. À mesa, sua preferência era certeira: picanha malpassada acompanhada de uma farta salada verde.

Muito respeitada por amigos e familiares, Ivanyr deixa os cinco filhos, nove netos e quatro bisnetos, além de uma sólida lição de independência. A família destaca que ela tinha como filosofia de vida não intervir nas decisões alheias e sempre defender a autonomia de quem estava ao seu redor.