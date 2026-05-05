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Aos 55 anos, morre o técnico em segurança do trabalho Joni Edson Baumgardt

Natural de Porto Alegre, ele atuou por mais de 25 anos na área e era conhecido pelo espírito brincalhão, gosto pelo surfe e dedicação à família

Zero Hora

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