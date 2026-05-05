Aos 55 anos, morre o técnico em segurança do trabalho Joni Edson Baumgardt

Joni Edson Baugardt tinha como paixão o surfe. Yuri Hernandez / Arquivo Pessoal

Joni Edson Baumgardt faleceu na última sexta-feira (1º), aos 55 anos. Porto-alegrense, deixa a esposa, Cristina Aquino Hernandez, três filhos, e o seu fiel amigo, o cãozinho Simba.

Sempre descontraído e lembrado pelo jeito brincalhão, Joni era muito dedicado ao trabalho. Vendeu flores, brinquedos e atuou como motoboy, até tornar-se um dos mais reconhecidos técnicos em segurança do trabalho no Brasil – carreira em que consolidou por mais de 25 anos.

E toda a dedicação ao trabalho tinha um claro objetivo: buscar o melhor para sua família. Além de passar tempo ao lado dos familiares, também gostava de surfar e acompanhar sua outra paixão: o Grêmio.

Para Joni, até ir ao supermercado, algo que adorava, era especial. Recentemente, descobriu o dom de cozinhar e tinha como carro-chefe o escondidinho de moranga com frango e queijo, acompanhado, na sobremesa, por um doce de morango com creme e gotas de chocolate.