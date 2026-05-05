Alta do Rio Ibirapuitã deixa mais de cem pessoas fora de casa em Alegrete, na Fronteira Oeste

Rio está subindo dois centímetros por hora, segundo a Defesa Civil. Defesa Civil de Alegrete / Divulgação

Mais de cem pessoas estão fora de casa em Alegrete, na Fronteira Oeste, em razão da alta do rio Ibirapuitã nesta terça-feira (5). Conforme a última atualização da Defesa Civil do município, 38 famílias, o que corresponde a 109 pessoas, tiveram que sair de suas casas desde a última sexta-feira (30).

O rio atingiu, no final desta manhã, 10m85cm em Alegrete. No domingo (3), a água atingiu a cota de inundação, que é de 9m70cm.

Conforme o coordenador da Defesa Civil do município, Adão Roberto Rodrigues, o rio está subindo dois centímetros por hora e as autoridades seguem em alerta.

— A prefeitura está providenciando mais abrigos e segue auxiliando com transporte, alimentação e prestando todo auxílio às famílias atingidas — afirma.

De acordo com a Defesa Civil municipal, ainda há famílias sendo retiradas das áreas de risco. Até o momento, 67 estão na casa de parentes.