Aeronave dá meia-volta após nome de caixa de som Bluetooth acionar protocolo de segurança

Voo UA236 voltou a Newark após alerta de segurança causado pelo nome “bomb” em caixa de som Bluetooth. Frederic J. Brown / AFP

Um voo da United Airlines que seguia dos Estados Unidos para a Espanha precisou retornar ao aeroporto de origem após um alerta provocado pelo nome de uma caixa de som Bluetooth.

Passageiros relataram que o dispositivo aparecia como “bomb”, palavra em inglês para “bomba”.

O caso ocorreu na noite de sábado (30), no trajeto entre Newark, em Nova Jersey, e Palma de Mallorca, na Espanha. O voo UA236 havia decolado por volta das 18h, no horário local, do Aeroporto Internacional Newark Liberty. Haviam 190 passageiros e 12 tripulantes, segundo a companhia. O avião, um Boeing 767, pousou de volta em Newark às 21h37min.

A companhia não informou oficialmente qual era o nome do dispositivo. Em uma gravação de controle de tráfego aéreo divulgada pelo site The Verge, um funcionário afirma que alguém havia nomeado uma caixa de som com uma “determinada palavra de quatro letras”.

A gravação não confirma o termo, mas relatos de passageiros publicados nas redes sociais apontam que se tratava de uma referência a “bomba”.

Antes da decisão de retornar, a tripulação pediu várias vezes para que os passageiros desligassem o Bluetooth de celulares e outros aparelhos. Segundo uma das publicações, os comissários chegaram a informar que ainda havia dois dispositivos ativos.

Após o pouso, os passageiros tiveram de deixar a aeronave. O avião foi inspecionado pela polícia da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, inclusive no compartimento de cargas.

Os viajantes também passaram novamente por triagem da Administração de Segurança no Transporte (TSA) e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos.

A United afirmou que o retorno ocorreu por causa de uma possível ameaça de segurança. A empresa não informou se algum passageiro foi responsabilizado.