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Acidente no Litoral Norte
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Vítimas de queda de avião em Capão da Canoa começam a ser veladas

Corpos dos quatro ocupantes da aeronave foram liberados neste sábado pelo IGP; cerimônias de despedida ocorrem em três Estados

Diego Nuñez

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