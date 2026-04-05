Vítimas de queda de avião em Capão da Canoa começam a ser veladas

Déborah, Luis Antonio, Nelio e Renan morreram no acidente. Reprodução / Redes Sociais

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul liberou os corpos das quatro vítimas da queda do avião de pequeno porte ocorrida em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho. Os velórios são realizados entre a noite deste sábado (4) e a manhã de domingo (5), em três Estados diferentes.

A liberação dos corpos ocorreu após os exames de necropsia e de identificação. Eles foram enviados de Osório a Porto Alegre para perícia de identificação por meio da Odontologia Legal, além da coleta de material para tratamento papiloscópico e análises genéticas.

Após, retornaram ao Posto Médico-Legal de Osório para passar pelos trâmites de liberação para a família.

As vítimas são o casal de empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, que moravam no litoral gaúcho, o sócio da empresa de aviação à qual pertencia a aeronave, Renan Saes, e o piloto Nelio Pessanha.

O casal Luis e Déborah será velado em cerimônia de despedida nos fundos do Shopping 2000, em Capão da Canoa. O ato será realizado na manhã deste domingo (5), das 8h às 11h.

Saes será sepultado no Cemitério e Velório Municipal de Itápolis, município de São Paulo. A cerimônia terá início às 7h e o sepultamento ocorre às 13h30min. "A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade neste momento de dor", afirma o comunicado da família Saes.

Já a homenagem de despedida ao piloto Nelio Pessanha ocorreu ainda na noite deste sábado, no Hangar 4 do Aeroclube Peluzzi Aviation, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, das 20h30min às 22h. "Um momento de respeito, gratidão e lembranças por sua trajetória", dizia o convite.

Quem eram as vítimas

O casal de empresários atuava no setor de eventos e ficou conhecido pela organização de feiras comerciais voltadas ao segmento têxtil. Juntos, eles não tiveram filhos em comum, mas formavam uma família com filhos de relacionamentos anteriores — Déborah era mãe de trigêmeos, e Luis, pai de um filho.

Sócio da empresa de aviação a que pertencia a aeronave envolvida no acidente, Renan Saes era engenheiro de produção e vinha atuando no setor aeronáutico. Descrito por pessoas próximas como dedicado à carreira, ele se casou havia cerca de três anos com uma advogada.

Saes também costumava usar as redes sociais para divulgar seus negócios. Momentos antes do acidente na sexta-feira, ele havia publicado um vídeo no Instagram com imagens da vista da janela de um avião.

A quarta vítima foi identificada como Nelio Maria Batista Pessanha. Assim como Renan Saes, ele era ligado à aviação. Pessanha atuava como piloto e rebocador de planador.

Durante a trajetória, foi instrutor e diretor de instrução do Aeroclube de Itápolis. Nas redes sociais, a instituição lamentou o falecimento, afirmando que o serviço dele no aeroclube foi marcado pela "seriedade, paixão pela aviação e um compromisso constante com a formação e o fortalecimento do setor".