Vídeo publicado por piloto mostra momentos antes de queda de avião que matou quatro no RS

Momentos antes da queda de um avião de pequeno porte que causou quatro mortes em Capão da Canoa, no Litoral Norte, um dos pilotos publicou um vídeo nas redes sociais. Na postagem, no perfil de Renan Saes, feita por volta das 9h de sexta-feira (3), é possível ver imagens da vista da janela da aeronave.

No post, o piloto marcou a página da empresa de venda e aluguel de aviões da qual era sócio. Em nota, a Peluzzi Aviation lamentou o acidente:

"Quatro vidas que deixam saudades eternas. Neste momento, pedimos respeito às famílias e amigos, com a empatia e a sensibilidade que este momento exige. Agradecemos, de coração, todas as mensagens, orações e demonstrações de carinho recebidas", diz o texto.

O sócio de Renan, Allan Peluzzi, confirmou que o vídeo foi feito de dentro do avião que caiu. Ele acredita que a gravação foi registrada pouco antes do pouso no aeroporto de Forquilhinha, em Santa Catarina, onde a aeronave abasteceu antes de seguir para o Rio Grande do Sul.

Nas imagens, é possível ver a paisagem, um complexo de energia eólica e também o painel da aeronave.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 10h40min de sexta-feira, na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, em uma região residencial de Capão da Canoa.

A aeronave teria colidido com um poste próximo ao fim da pista de decolagem e caiu sobre um restaurante, que estava fechado.

Os moradores das casas ao lado não sofreram ferimentos e foram removidos em segurança.

Conforme o Corpo de Bombeiros, nenhum prédio no entorno está com a estrutura comprometida, o que possibilita aos moradores da região retornarem para casa.

A prefeitura informou que a aeronave partiu de São Paulo.

"Conforme informações preliminares, a aeronave estaria voando em baixa altitude, momento em que passou a perder altura e veio a cair", diz comunicado da Brigada Militar (BM).

Imagens registradas por câmeras de segurança da prefeitura captaram o momento em que o avião cai. Em seguida, é registrada uma explosão.

Quem eram as vítimas

Da esquerda para direita, o casal Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, o piloto Nelio Maria Batista Pessanha e o empresário Renan Saes. Reprodução / Redes Sociais

As quatro vítimas da queda do avião em Capão da Canoa são os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, o piloto e sócio da empresa de aviação à qual pertencia a aeronave, Renan Saes, e o piloto Nélio Pessanha.

O casal de empresários atuava no setor de eventos e ficou conhecido pela organização de feiras comerciais voltadas ao segmento têxtil.

Juntos, não tiveram filhos em comum, mas formavam uma família com filhos de relacionamentos anteriores. Déborah era mãe de trigêmeos, e Luis, pai de um filho.

Leia na íntegra a nota da empresa