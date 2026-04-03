Vídeo mostra momento em que avião cai sobre restaurante e casa e explode em Capão da Canoa

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que um avião monomotor caiu e colidiu com edificações em área residencial de Capão da Canoa, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 11h desta sexta-feira (3).

Quatro pessoas morreram, entre elas o piloto da aeronave. Moradores de uma casa próxima foram resgatados com vida, conforme relato das autoridades. Equipes ainda prestam atendimento no local.

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O monomotor atingiu um restaurante, que estava fechado no momento, além de uma casa e uma loja.