Vídeo mostra momento de acidente com brinquedo que despencou de dois metros em parque de diversões em Guaíba

Um vídeo mostra o momento em que um brinquedo desabou no Parque Las Vegas, em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. O acidente aconteceu no último domingo (19) e deixou 12 pessoas feridas.

A gravação foi feita por uma pessoa que estava na atração. O brinquedo eleva os passageiros até uma determinada altura e, em seguida, realiza uma descida em queda livre, controlada por freios.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu após a quebra de uma estrutura conhecida como "torre".

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas caíram de cerca de dois metros de altura. Entre os feridos estão crianças e adolescentes. Todos receberam atendimento médico e tiveram alta até a segunda-feira (20).

O parque de diversões estreou na cidade no dia 14 de março e tinha programação prevista para permanecer na cidade até 26 de abril. No entanto, no domingo (19), logo após o acidente, o local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros.

Parque Las Vegas, em Guaíba, onde aconteceu o acidente. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Investigação

A perícia encontrou dois cabos de sustentação do brinquedo rompidos. Conforme os profissionais, contudo, ainda não é possível afirmar que essa é a causa do acidente.

— Quando estava subindo, ele já tinha feito o primeiro movimento de giro. No movimento de subida, ele caiu. Mas temos que apurar para ver se de fato aconteceu. Para isso, estamos reunindo todos os vestígios possíveis — disse o perito-chefe da divisão de engenharia do IGP-RS, Valmor Gomes de Oliveira.

A delegada Karoline Calegari, que investiga o caso, diz que não há documentos que comprovem a frequência da manutenção dos brinquedos.

— Podemos compreender, pela observação do equipamento, que era um equipamento muito precário, que não tinha alguma documentação necessária. Diariamente, por exemplo, tem que ter uma avaliação dos equipamentos, uma manutenção — declarou.

Versões

Em nota (leia abaixo a íntegra), o Parque Las Vegas disse que "está prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com nossa administração". O espaço sustenta que opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes.

O parque de diversões está instalado no estacionamento de uma unidade das lojas Havan. Em nota (leia abaixo a íntegra), a rede lamentou o ocorrido e afirmou que "não possui qualquer relação com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva de seus organizadores, que utilizam o espaço de forma temporária e independente".

Conforme o Executivo municipal, o parque de diversões tem alvará de funcionamento e está com a documentação em dia. "Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e a Prefeitura já iniciou a verificação das circunstâncias da ocorrência".

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Nota do Parque Las Vegas

"Prezada comunidade,

O Parque Las Vegas vem a público para se manifestar sobre o incidente ocorrido em nossas instalações na data de 19 de abril de 2026. Lamentamos profundamente o ocorrido e, desde o primeiro momento, estamos prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com nossa administração.

Gostaríamos de reforçar que o Parque Las Vegas opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes. A Prefeitura Municipal de Guaíba esclareceu que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário. Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e estamos colaborando integralmente com as autoridades para a verificação das circunstâncias da ocorrência.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos visitantes e continuaremos acompanhando de perto a situação, oferecendo todo o suporte necessário."

Nota da Prefeitura de Guaíba enviada no domingo (19)

"NOTA OFICIAL

Prefeitura Municipal de Guaíba

A Prefeitura Municipal de Guaíba informa que, na data de hoje, foi registrada uma ocorrência em um parque de diversões temporário instalado na área de estacionamento de um estabelecimento comercial no município.

A situação envolveu onze pessoas, sendo quatro adultos e sete crianças, que receberam atendimento imediato das equipes de emergência e foram encaminhadas pelo SAMU ao Pronto Atendimento do Hospital Nelson Cornetet. Sem registro de casos graves.

A Administração Municipal esclarece que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário.

Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e a Prefeitura já iniciou a verificação das circunstâncias da ocorrência.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com a segurança da população e seguirá acompanhando a situação."

Nota da Havan

"Nota de esclarecimento

A Havan informa que o parque instalado no estacionamento da filial de Guaíba não possui qualquer relação com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva de seus organizadores, que utilizam o espaço de forma temporária e independente.

A empresa lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta noite e se solidariza com as pessoas feridas e seus familiares. Todas as vítimas foram prontamente atendidas e encaminhadas para avaliação médica.