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Vídeo mostra momento de acidente com brinquedo que despencou de dois metros em parque de diversões em Guaíba

Caso aconteceu no último domingo (19) e deixou 12 pessoas feridas. Gravação foi feita por pessoa que estava na atração

Madu Brito

Élis Rodrigues

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