Veja como era e como ficou restaurante atingido por avião que caiu em Capão da Canoa

O restaurante Dom Inácio, atingido pela queda de um avião monomotor na última sexta-feira (3), em Capão da Canoa, estava fechado para reforma no momento do acidente e voltaria a operar no próximo dia 10. Quatro pessoas morreram, entre elas o piloto da aeronave.

O proprietário Douglas Roos, em entrevista à Rádio Gaúcha , contou que o espaço estaria com 15 pessoas dentro em um dia normal de operações. Naturais de Canela, Roos e a família transferiram o restaurante da serra gaúcha para o Litoral em 2014.

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O restaurante servia bufê com churrasco ao meio-dia. À noite, o local contava com opções fast food, como sushi, pizza e hambúrguer.