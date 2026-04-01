Uruguaios morrem após levarem choque elétrico em trilha para Praia dos Amores, em Imbituba

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após encostarem em um fio elétrico caído no chão, em uma trilha para a Praia dos Amores, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC), as vítimas, pai e filha, eram do Uruguai. Os nomes não foram divulgados.

O acidente aconteceu por volta das 12h40min de terça-feira (31). Conforme a ocorrência, o homem foi encontrado deitado, em contato direto com o fio, sem sinais vitais. A filha, uma jovem de 22 anos, também já estava morta quando a equipe de atendimento chegou ao local.

Uma mulher de 47 anos, mãe e esposa das vítimas, sofreu queimaduras na região posterior da coxa e foi encaminhada para atendimento médico no Hospital São Camilo.

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Uma equipe das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), responsáveis por prover energia elétrica ao estado, guarnições das polícias Militar e Civil, bem como do Instituto Geral de Perícias e Polícia Científica, foram acionados para o atendimento.

Em nota ao g1, a Celesc afirmou que acidente envolveu um cabo da rede elétrica de baixa tensão que passa sobre uma trilha na região. A empresa também afirmou que uma análise técnica deve confirmar as causas do acidente.

Já a Prefeitura de Imbituba afirmou que está mobilizada para prestar todo o apoio necessário para o translado dos corpos ao Uruguai, bem como no suporte social e acompanhamento psicológico aos familiares da vítima sobrevivente.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.

O que diz a Celesc

Em relação ao acidente registrado nesta terça-feira (31), em uma trilha no município de Imbituba, que resultou no falecimento de duas pessoas, a Celesc informa que, de acordo com as informações técnicas preliminares apuradas, o acidente envolveu um cabo da rede elétrica de baixa tensão que passa sobre uma trilha na região.

Equipes da Companhia foram deslocadas ao local para isolar a área, a fim de garantir a segurança e realizar os reparos necessários. A Empresa também está colaborando com as autoridades competentes na investigação do caso.

A Celesc se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e reforça que somente a conclusão da análise técnica poderá confirmar as causas do acidente.

O que diz a Prefeitura de Imbituba

A Prefeitura Municipal manifesta profundo pesar e solidariedade aos familiares das vítimas do trágico acidente ocorrido no início da tarde desta terça-feira (31), durante uma trilha no bairro da Ribanceira, na Praia dos Amores, que resultou na perda irreparável de pai e filha.

A Administração Municipal está mobilizada para prestar todo o apoio necessário, especialmente no que diz respeito aos trâmites para o translado dos corpos ao Uruguai, país de origem das vítimas, garantindo que esse processo ocorra com a dignidade e o respeito que a situação exige.

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Além disso, equipes da rede municipal estão oferecendo suporte social e acompanhamento psicológico aos familiares das vítimas que estão no Brasil, bem como à terceira vítima sobrevivente que está internada no Hospital São Camilo, buscando acolher e amparar todos os envolvidos diante de uma perda tão dolorosa.