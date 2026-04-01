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Uruguaios morrem após levarem choque elétrico em trilha para Praia dos Amores, em Imbituba

Vítimas eram pai e filha; a mãe também se feriu no acidente, ocorrido na tarde de terça-feira

Zero Hora

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