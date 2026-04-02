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Trensurb prevê finalizar até o final do ano obras de reconstrução do sistema de energia afetado pela enchente

Equipamentos que vão substituir subestações chegaram nesta semana e devem ser instalados nos próximos meses. Modernização do sistema permite reduzir tempos de intervalo entre os trens

Gabriela Plentz

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