Trensurb prevê finalizar até o final do ano obras de reconstrução do sistema de energia afetado pela enchente

Equipamentos já foram recebidos pela empresa.. Trensurb / Divulgação

As obras de reconstrução do sistema de energia da Trensurb entraram em uma nova etapa nesta semana com a chegada de dois novos eletrocentros. Os equipamentos vão permitir a recuperação e modernização das subestações de energia atingidas pela enchente de 2024.

Conforme o diretor de operações da Trensurb, Ernani Fagundes, a expectativa é que os eletrocentros estejam funcionando a partir de julho na estação Farrapos, em Porto Alegre, e até o final do ano na São Luís, em Canoas. Na subestação Fátima, também em Canoas, o equipamento já está operando desde o mês passado.

A instalação dos eletrocentros depende do avanço das obras de construção civil nas subestações. Os equipamentos estão sendo alocados acima da cota de inundação e, segundo a Trensurb, representam uma modernização do sistema de energia. As obras não impactam no serviço para os passageiros.

— Os eletrocentros são os equipamentos que vão substituir as subestações de energia. As nossas subestações, que nós perdemos na inundação, foram construídas há 40 anos e todas a nível de solo, dentro de um prédio. Agora, nós estamos instalando com esse modelo que é removível. Então, a gente traz ele dentro de um contêiner, eleva as estruturas da construção e as instala em cima dessa estrutura, acima da cota da inundação, para que seja resiliente a uma nova enchente — explica Ernani Fagundes.

Aumento na velocidade

Com eles, é possível aumentar a velocidade de circulação dos trens, diminuindo os intervalos, além de permitir operação remota. Hoje, os trens operam com intervalos de oito minutos nos horários de pico. A capacidade do novo sistema permite que esse tempo seja reduzido pela metade.

— Nós temos uma restrição de velocidade em virtude de termos baixa capacidade de retificação de energia. Na medida em que nós vamos avançando na reconstrução das subestações, nós vamos tendo mais combustível disponível, mais energia, aí posso colocar mais trens a circular e reduzir os intervalos — complementa Fagundes.

As subestações localizadas em Sapucaia do Sul e no bairro Liberdade, em Novo Hamburgo, não foram impactadas pela enchente. Além disso, na estação Mercado, em Porto Alegre, foi colocada uma cabine de proteção. Essa mesma tecnologia ainda será implementada nas estações Anchieta, na Capital, e Luiz Pasteur, em Sapucaia.

Reconstrução do sistema

A reconstrução de toda a operação da Trensurb após a inundação de maio de 2024 teve uma primeira etapa concluída ainda em agosto, quando foi totalmente recuperada a parte da via permanente.