Tio e sobrinho desaparecem após tentativa de resgate no Rio Soturno 

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do RS fazem buscas no local. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 45 anos e o sobrinho dele, de 11, desapareceram na manhã deste sábado (18) no Rio Soturno, em Faxinal do Soturno, na região central do Estado.

De acordo com as informações iniciais, o menino entrou na água em uma das margens do rio e começou a se afogar. Ao perceber a situação, o tio, que pescava do outro lado, atravessou para tentar o resgate.

Durante a tentativa, os dois acabaram submergindo e não foram mais vistos.

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Uma familiar que estava no local presenciou a situação e acionou as autoridades. O caso aconteceu por volta das 11h.