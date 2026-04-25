Tanque de transporte de resíduos industriais explode e homem é jogado a três metros de distância em Portão

Um homem de 56 anos sofreu um acidente de trabalho na manhã deste sábado (7) em Portão, no Vale do Sinos. Segundo a ocorrência, o funcionário da empresa Nova Época estava fazendo um serviço de solda para manutenção de um tanque destinado ao transporte de efluentes industriais, por volta das 7h. O tanque explodiu e ele foi arremessado a três metros de distância.

O caso, que ocorreu no bairro Rincão do Cascalho, foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de São Leopoldo. De acordo com o delegado David Gomes, o homem foi socorrido com vida e levado para o Hospital de Portão.

— A informação preliminar dava conta de fratura exposta de membro e escoriações — afirmou Gomes.

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O delegado ressaltou ainda que esse tipo de acidente não é incomum. Mesmo quando o tanque está vazio, podem permanecer vapores residuais em seu interior, capazes de provocar combustão ao entrarem em contato com substâncias utilizadas no processo de soldagem, como gases e faíscas geradas durante a manutenção.

— A placa de identificação de produto perigoso que havia no caminhão não especificava qual produto costumava ser transportado — complementou.

A reportagem de Zero Hora tentou contato com o Hospital de Portão para saber sobre o estado de saúde da vítima, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Também procurada, a empresa Nova Época informou que não prestaria nenhum esclarecimento sobre o ocorrido neste momento.

A investigação seguirá com a Delegacia de Polícia de Portão.