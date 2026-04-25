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Tanque de transporte de resíduos industriais explode e homem é jogado a três metros de distância em Portão

Vítima, de 56 anos, foi encaminhada para atendimento no Hospital de Portão apresentando fratura e escoriações

Zero Hora

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