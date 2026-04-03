"Só deu tempo de eu pegar meus cachorros e sair de casa", diz moradora após queda de avião em Capão da Canoa

Moradora de uma casa localizada ao lado do restaurante atingido pela queda de um avião monomotor na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, em Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho, Patrícia Mariana da Silva relatou à Rádio Gaúcha o momento do acidente, ocorrido nesta sexta-feira (3), e os impactos sentidos por quem vive na região.

Segundo Patrícia, o barulho da aeronave chamou atenção pouco antes da queda:

— Escutei os estouros, a minha casa tremeu muito, porque o restaurante fica colado com a minha casa, a parede é colada. Na hora que ele caiu, começaram os estouros para cima, muita telha voando. Só deu tempo de eu pegar meus cachorros e sair de casa.

Risco de explosão

A moradora contou que não chegou a ver a aeronave no momento da queda, pois estava dentro de casa. Após o acidente, a área foi isolada por equipes de emergência, e os moradores foram orientados a deixar suas residências.

— Eles disseram que ainda corre risco de explosão. A gente não pode entrar em casa — completou.

O local segue interditado para o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, enquanto as autoridades apuram as circunstâncias da queda.