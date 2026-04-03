Geral

Litoral Norte
Notícia

"Só deu tempo de eu pegar meus cachorros e sair de casa", diz moradora após queda de avião em Capão da Canoa

Vizinha do restaurante atingido pela aeronave conta que a residência "tremeu muito"

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS