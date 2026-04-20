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Doze pessoas ficam feridas em acidente em parque de diversões em Guaíba

Segundo a prefeitura, não há feridos em estado grave; o local está suspenso temporariamente

Lisielle Zanchettin

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Paula Neiman

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Guilherme Milman

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