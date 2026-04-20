Doze pessoas ficam feridas em acidente em parque de diversões em Guaíba

Doze pessoas, com idades entre oito e 42 anos, ficaram feridas em um acidente na noite deste domingo (19) em um parque de diversões temporariamente instalado em Guaíba, na Região Metropolitana. A ocorrência foi por volta das 20h30min. Duas pessoas seguem internadas no hospital.

Em um primeiro momento, havia sido informado que 11 pessoas haviam ficado feridas. Mas, na manhã de segunda-feira (20), a delegada Karoline Calegari, titular da DP de Guaíba, afirmou que houve 12 feridos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, um brinquedo do parque chamado A Torre teria quebrado. As vítimas foram encaminhadas no Hospital Regional Nelson Cornetet, três do sexo masculino e oito, do feminino, sendo quatro adultos, três crianças e quatro adolescentes.

A maioria dos feridos já recebeu alta. Um paciente foi encaminhado para Porto Alegre e um segue em Guaíba. Conforme a delegada, as lesões mais graves foram um pé quebrado e uma fissura no fêmur.

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De acordo com a prefeitura de Guaíba, três pessoas tiveram fraturas e vão passar por reavaliação médica. Nem todos os feridos procuraram atendimento médico e não há registro de casos graves. O município informou ainda que o local teve o funcionamento suspenso temporariamente pelo Corpo de Bombeiros.

O proprietário do parque de diversões foi ouvido pela policia ainda na noite de domingo. Segundo o seu depoimento, o brinquedo operou normalmente durante o dia todo. Ele acredita que um cabo tenha se rompido. Uma nova vistoria está prevista para a manhã desta segunda-feira (20), com a solicitação de laudos técnicos complementares.

Parque Las Vegas, em Guaíba, passará por perícia nesta segunda-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A reportagem apurou que o parque de diversões é o Parque Las Vegas, montado no estacionamento da loja Havan, na Avenida Nestor de Moura Jardim, no bairro Parque 35. Em nota, a empresa afirmou que não tem qualquer relação com o parque, que utiliza o espaço "de forma temporária e independente". Leia a nota.

Já o parque de diversões diz que "opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes." Leia o comunicado na íntegra abaixo.

Conforme a prefeitura de Guaíba, o funcionamento do parque estava autorizado pelo Corpo de Bombeiros com PPCI vigente até 27 de abril, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Crea/RS e alvará de funcionamento temporário.

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O que diz a prefeitura de Guaíba

A Prefeitura Municipal de Guaíba informa que, na data de hoje, foi registrada uma ocorrência em um parque de diversões temporário instalado na área de estacionamento de um estabelecimento comercial no município.

A situação envolveu onze pessoas, que receberam atendimento imediato das equipes de emergência e foram encaminhadas pelo SAMU ao Pronto Atendimento do Hospital Nelson Cornetet. Sem registro de casos graves.

A Administração Municipal esclarece que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário.

Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e a Prefeitura já iniciou a verificação das circunstâncias da ocorrência.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com a segurança da população e seguirá acompanhando a situação.

O que diz a Havan

A Havan informa que o parque instalado no estacionamento da filial de Guaíba não possui qualquer relação com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva de seus organizadores, que utilizam o espaço de forma temporária e independente.

A empresa lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta noite e se solidariza com as pessoas feridas e seus familiares. Todas as vítimas foram prontamente atendidas e encaminhadas para avaliação médica.

Desde o primeiro momento, as autoridades competentes foram acionadas e estão conduzindo a apuração dos fatos. A Havan segue acompanhando o caso de perto e permanece à disposição para colaborar com o que for necessário.

O que diz o Parque Las Vegas

Prezada comunidade,

O Parque Las Vegas vem a público para se manifestar sobre o incidente ocorrido em nossas instalações na data de 19 de abril de 2026. Lamentamos profundamente o ocorrido e, desde o primeiro momento, estamos prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com nossa administração.

Gostaríamos de reforçar que o Parque Las Vegas opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes. A Prefeitura Municipal de Guaíba esclareceu que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário. Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e estamos colaborando integralmente com as autoridades para a verificação das circunstâncias da ocorrência.