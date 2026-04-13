Serviço de atendimento telefônico ao assinante de GZH está temporariamente fora do ar

Atualização: o serviço foi retomado por volta das 15h50min.

O serviço de atendimento telefônico ao assinante de GZH, Zero Hora e Pioneiro está temporariamente fora de operação desde a manhã desta segunda-feira (13), em razão de problemas técnicos com a operadora de telefonia.

Caso seja necessário, a equipe de atendimento ao assinante pode ser contatada pelo WhatsApp, pelo número (51) 98911 1010, ou também por meio do Portal do Assinante.