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Direito do trabalhador
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Saque-aniversário do FGTS para nascidos em abril começa nesta quarta-feira; veja até quando sacar

Todos os trabalhadores brasileiros com contrato formal pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) têm direito ao benefício

Zero Hora

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