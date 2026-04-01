O saque aniversário do FGTS para nascidos em abril pode ser retirado pelo aplicativo da Caixa. Diego / adobe.stock.com

O saque-aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para nascidos em abril pode ser retirado a partir desta quarta-feira (1°) pelos trabalhadores.

O valor ficará disponível até o dia 30 de junho, segundo o calendário de pagamentos da Caixa (veja o cronograma abaixo). O FGTS pode ser utilizado em demissões sem justa causa, como aporte para consórcios ou pelo saque-aniversário.

Ao aderir essa opção do saque, o beneficiário abre mão de sacar o valor total da conta em caso de demissão, mas mantém o direito à multa rescisória de 40% paga pelo empregador.

Quem tem direito a receber o FGTS?

Trabalhadores brasileiros com contrato formal pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) têm direito a receber o FGTS. Isso inclui:

Trabalhadores urbanos e rurais (inclusive safreiros)

Trabalhadores domésticos

Trabalhadores temporários, intermitentes e avulsos e

Atletas profissionais.

Caso não seja retirado até o prazo, o valor fica retido e só poderá ser utilizado no período de saque do ano que vem, ou seja, em 2027.

Qual é o valor do FGTS?

No início de cada mês, os empregadores depositam o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados.

O FGTS é composto por esses depósitos mensais, que constituem a reserva de titularidade do funcionário.

Como sacar o valor do FGTS?

O valor do fundo pode ser retirado através do App FGTS, que está disponível para instalação no Play Store (para dispositivos Android) ou App Store (para iOS). O cidadão também pode ir até uma das agências da Caixa para realizar o saque.

Posso antecipar as parcelas do FGTS?

Desde 2025 é possível que o trabalhador antecipe parcelas do FGTS fora dos prazos do saque-aniversário. O cidadão pode adiantar até cinco parcelas anuais, com valor mínimo de R$ 100 e máximo de R$ 500 por adiantamento.

Para antecipar o saque, é preciso ter saldo suficiente na conta para contratação e o pagamento das parcelas. Além disso, ter mais de ter mais de 18 anos de idade, estar com o CPF regularizado, possuir conta na Caixa Econômica Federal e estar em dia com o órgão ou usar o valor do saque para quitar a dívida em atraso no banco.

Se o indivíduo possuir dívidas na Caixa, a contratação deve ser feita presencialmente. Caso contrário, é possível realizar o processo pelo aplicativo de Internet Banking da Caixa, no próprio aplicativo do órgão ou em uma das agências do banco.

A antecipação do saque-aniversário do FGTS não é automática e depende de análise prévia das instituições financeiras para confirmar a aptidão do beneficiário. A liberação está sujeita à verificação de elegibilidade pelos bancos.

Calendário de pagamentos do FGTS

Abril: nascidos entre 1° de abril e 30 de junho

Maio: nascidos entre 4 de maio e 31 de julho

Junho: nascidos entre 1° de e 31 de agosto

Julho: nascidos entre 1° de julho e 30 de setembro

Agosto: nascidos entre 3 de agosto e 30 de outubro

Setembro: nascidos entre 1° de outubro e 30 de novembro

Outubro: nascidos entre 1° de outubro e 30 de dezembro

Novembro: nascidos entre 2 de novembro e 29 de janeiro de 2027

Dezembro: nascidos entre 1° de dezembro e 26 de fevereiro de 2027

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Assunto mobilizou buscas no Google Trends nesta manhã. Google Trends / Reprodução