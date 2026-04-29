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Santa Maria: mais de mil pessoas recebem casas definitivas dois anos após enchente histórica

No centro dessa reestruturação está a Vila Canários, apontada como a área mais crítica na tragédia climática de 2024. A desocupação da região, localizada na zona norte, já atinge 95% de conclusão

Amanda Boeira

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