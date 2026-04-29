Santa Maria: mais de mil pessoas recebem casas definitivas dois anos após enchente histórica





Santa Maria foi a cidade com maior volume de chuva no mundo em maio de 2024. Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

Passados dois anos da enchente histórica que desalojou cerca de 1,5 mil pessoas em Santa Maria, o município entra na fase final de seu cronograma de reassentamento. O balanço mais recente da prefeitura aponta que mais de mil pessoas, divididas em 290 famílias, já deixaram os abrigos e o regime de aluguel social para ocupar habitações definitivas.

A mudança dessas famílias foi possível graças a uma soma de esforços. A maior parte das casas (182) veio pelo programa Minha Casa, Minha Vida Reconstrução, do governo federal. Além disso, a prefeitura usou R$ 17 milhões do próprio caixa para comprar outras 90 moradias, agilizando a entrega para quem não se encaixava nas regras federais.

MAIO DE 2024 Santa Maria foi a cidade com maior volume de chuva no mundo

A ajuda também veio de fora do governo. Entre parcerias com empresas e campanhas solidárias, como a Fé no Rio Grande, outras 18 famílias ganharam novos lares. Com tantas entregas, o número de pessoas que dependem do Aluguel Social despencou: das 340 famílias que precisaram do auxílio no início, hoje restam apenas 17, que aguardam os últimos papéis para a mudança.

O fechamento de um ciclo na Vila Canários

No centro dessa reestruturação está a Vila Canários, apontada como a área mais crítica na tragédia climática de 2024. A desocupação da região, localizada na zona norte, já atinge 95% de conclusão. Desde julho de 2025, a prefeitura mantém um cronograma de demolição das 135 casas condenadas, uma medida para evitar que o terreno seja reocupado.