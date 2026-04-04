RS teve 34 mortes em acidentes aéreos nos últimos 10 anos; relembre os casos

O acidente de avião em Capão da Canoa, nesta sexta-feira (3), elevou para ao menos 34 o número de vítimas de tragédias aéreas no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos. Os dados foram levantados por Zero Hora e comparados com os registros do Painel Sipaer de ocorrências aeronáuticas, mantido pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).
No desastre do Litoral Norte, quatro ocupantes de um monomotor modelo PA-46-350P morreram depois que o avião caiu sobre um restaurante enquanto tentava decolar. As vítimas foram identificadas como os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, o piloto Nelio Maria Batista Pessanha e Renan Saes, sócio da empresa de aviação proprietária da aeronave.
O acidente mais grave foi a queda de um avião em Gramado, em dezembro de 2024. O Cenipa contabiliza 10 óbitos na ocorrência — posteriormente, uma das vítimas atingidas no solo também morreu.
Acidente aéreo em Capão da Canoa
O Cenipa considera um acidente aeronáutico quando uma ocorrência tem, entre outras características: pessoa que sofra lesão grave ou morte em aeronave, parte dela ou exposta a ela; a aeronave com dano ou falha estrutural que afete adversamente resistência estrutural, desempenho ou características de voo; além de aeronave desaparecida ou inacessível.
Relembre, nesta reportagem, todos os acidentes fatais ocorridos no Estado desde 2016, período do levantamento do Sipaer.
Acidentes aéreos fatais no RS desde 2016
2026
- Capão da Canoa (quatro mortes): queda de monomotor
- Cruz Alta (uma morte): queda de avião agrícola
2024
- Gramado (11 mortes, sendo 10 de ocupantes e uma no solo): queda de avião sobre pousada
- Capivari do Sul (uma morte): queda em propriedade rural
2023
- Lajeado (uma morte): mulher cai de helicóptero durante resgate na enchente de setembro de 2023
2022
- Porto Alegre (uma morte): queda após manobras sobre o Guaíba
- Eldorado do Sul (uma morte): queda após decolagem
2019
- Bento Gonçalves (uma morte): queda de avião sobre construção
- Rio Pardo (uma morte): queda de avião em lavoura
- Dom Pedrito (duas mortes): queda de avião em propriedade rural
- Campinas do Sul (uma morte): queda de avião agrícola em barragem
2018
- Pelotas (uma morte): queda de avião agrícola
- Cachoeira do Sul (uma morte): queda de avião de pequeno porte
- Osório (uma morte): queda de planador em sítio
2017
- Dom Pedrito (uma morte): queda de avião agrícola
- Barão (duas mortes): choque de avião contra árvore após queda
2016
- Santa Vitória do Palmar (uma morte): queda de avião após choque com cabos de alta tensão
- Espumoso (duas mortes): queda após tentativa de decolagem