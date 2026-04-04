RS teve 34 mortes em acidentes aéreos nos últimos 10 anos; relembre os casos

O acidente de avião em Capão da Canoa, nesta sexta-feira (3), elevou para ao menos 34 o número de vítimas de tragédias aéreas no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos. Os dados foram levantados por Zero Hora e comparados com os registros do Painel Sipaer de ocorrências aeronáuticas, mantido pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

No desastre do Litoral Norte, quatro ocupantes de um monomotor modelo PA-46-350P morreram depois que o avião caiu sobre um restaurante enquanto tentava decolar. As vítimas foram identificadas como os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, o piloto Nelio Maria Batista Pessanha e Renan Saes, sócio da empresa de aviação proprietária da aeronave.

O acidente mais grave foi a queda de um avião em Gramado, em dezembro de 2024. O Cenipa contabiliza 10 óbitos na ocorrência — posteriormente, uma das vítimas atingidas no solo também morreu.

O Cenipa considera um acidente aeronáutico quando uma ocorrência tem, entre outras características: pessoa que sofra lesão grave ou morte em aeronave, parte dela ou exposta a ela; a aeronave com dano ou falha estrutural que afete adversamente resistência estrutural, desempenho ou características de voo; além de aeronave desaparecida ou inacessível.

Relembre, nesta reportagem, todos os acidentes fatais ocorridos no Estado desde 2016, período do levantamento do Sipaer.

Acidentes aéreos fatais no RS desde 2016

2026

2024

Gramado (11 mortes, sendo 10 de ocupantes e uma no solo): queda de avião sobre pousada

Capivari do Sul (uma morte): queda em propriedade rural

2023

Lajeado (uma morte): mulher cai de helicóptero durante resgate na enchente de setembro de 2023

2022

2019

2018

Vítima ainda tentou acionar paraquedas de planador antes de cair em Osório. Rogério Silva / Arquivo Pessoal

2017

2016

Queda de aeronave matou dois tripulantes em Espumoso. Divulgação / Brigada Militar