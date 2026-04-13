RS institui o Dia das Cozinhas Solidárias e Comunitárias, em memória da tragédia climática de 2024

Estado tem cerca de 200 cozinhas solidárias estruturadas. Renan Mattos / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul passa a celebrar no dia 3 de maio umas as principais iniciativas de combate à fome. É que virou lei o projeto que institui o Dia das Cozinhas Solidárias e Comunitárias.

A data, que passa a integrar oficialmente o Calendário de Eventos e Datas Comemorativas do Estado, faz alusão a 3 de maio de 2024. Neste dia, a água do Guaíba avançou sobre Porto Alegre, em um dos episódios mais dramáticos da tragédia climática que atingiu o Estado. Diante da calamidade, cozinhas solidárias garantiram alimento a milhares de famílias desalojadas.

A nova legislação também faz um reconhecimento ao papel importante desempenhado por estas ações filantrópicas, especialmente em momentos de crise.

O Rio Grande do Sul é hoje o Estado com o maior número de cozinhas solidárias cadastradas no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), somando cerca de 200 espaços ativos, além de iniciativas similares que não estão cadastradas em programas do governo federal.

O projeto que oficializa a data é de autoria do deputado estadual Adão Pretto Filho (PT) e foi sancionado pelo governador Eduardo Leite no dia 6 de abril.

O objetivo da lei, segundo o autor, é homenagear e preservar a memória da mobilização popular, valorizar o trabalho voluntário e fortalecer a rede de solidariedade, que se mostrou essencial.

— (As cozinhas solidárias) São importantíssimas no combate à insegurança alimentar. Para que sigamos firmes na luta contra a fome, precisamos que esses espaços sejam fortalecidos por políticas públicas – diz o deputado.

Leia Mais FOTOS: as imagens do dia em que Porto Alegre foi atingida pela maior enchente da história

As cozinhas

O Programa Cozinha Solidária, instituído pela lei 14.628/2023 e regulamentado pelo decreto 11.937/2024, tem como objetivo fornecer alimentação gratuita, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua e em insegurança alimentar e nutricional. Os espaços têm gestão própria e alguns contam com doações.