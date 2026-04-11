RS é o Estado que mais importa pelo de porco; você sabe para que serve?

Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro que mais importa cerdas de suínos. Fernando Gomes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro que mais importa cerdas de suínos, nome técnico para pelo de porco. Em 2025, os gaúchos compraram no Exterior 167,8 mil toneladas do produto, o equivalente a 64,7% do total no país.

O valor investido no insumo ao longo do período foi de US$ 1,56 milhão, ou 63,1% do total nacional.

O pelo de porco é usado principalmente para a fabricação de pincéis. Especialmente, para o pincel imobiliário, utilizado para a pintura de paredes, por exemplo, como explica o gerente de Desenvolvimento de Produtos da Pincéis Atlas, Rafael Loose.

— A gente chama de trincha, tecnicamente, mas é pincel tanto de pintura artística, quanto de pintura imobiliária. Eles são originalmente de pelos naturais. Existem vários tipos de pelos naturais que se fazem em pincéis, e um dos mais comuns é o pelo do porco — afirma.

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O pelo de porco é utilizado em pincéis por sua capacidade de retenção da tinta. O produto é importado majoritariamente da China, e as cerdas já chegam separadas para a fabricação dos pincéis.

— A gente fala que a cerda tem que vir com a raiz, que a gente chama de pé do pelo. A parte de baixo é maior, tem um formato de cone e vai ficando mais fino pra ponta. O processo de produção antigamente era manual, mas hoje é tudo feito mecanicamente — pontua Rafael.

RS é o terceiro maior produtor de suínos do país. Prefeitura de Santo Cristo / Divulgação

Porco gaúcho é criado para abate

Um dos motivos que explica o fato de o Rio Grande do Sul concentrar a maior parte das importações no país é justamente a instalação de fábricas que utilizam o produto para a confecção de pincéis.

Outra causa é a preferência pelas cadeias produtivas de proteína animal. O RS é o terceiro maior produtor de suínos do país, mas ao mesmo tempo o segundo que mais exporta.

O rebanho de suínos gaúchos é majoritariamente destinado para o consumo de carne. Isso impede que os porcos possam se desenvolver a ponto de crescerem pelos firmes e resistentes.

— Não é todo o pelo do suíno que é apropriado para a fabricação de pincéis. Alguma parte do pelo do couro tem as cerdas mais fortes e resistentes, mais adequadas em questão de comprimento. Mas o suíno abatido hoje ainda é um animal muito jovem. Tem um pelo mais macio que não teve tempo de se consolidar — explica o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), Rogério Kerber.

O principal fator considerado na separação das cerdas é o comprimento.

— Se compra a cerda por altura. Um animal mais velho vai ter, logicamente, um pelo mais alto. Esse é um pelo mais caro do que o de um animal mais novo, com um pelo mais baixo —complementa Rafael, gerente de Desenvolvimento de Produtos da Pincéis Atlas.

Alta nos custos

Está ficando mais caro importar cerdas de suínos, e a razão tem a ver com o país de origem. O sucesso econômico chinês tem feito com que trabalhadores busquem outras profissões e deixado a separação dos pelos com falta de mão-de-obra.

A alta tem provocado uma reação no mercado. Para baratear a produção, muitas empresas têm migrado para cerdas sintéticas. Porém, o produto sintético não tem a mesma qualidade do pelo natural.