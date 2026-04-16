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Em Minas Gerais

Repórter da Band Minas fica em coma após acidente na BR-381; cinegrafista gaúcho morreu no local

Alice Ribeiro estava no veículo junto com o cinegrafista Rodrigo Lapa, 49 anos, que era natural de Porto Alegre

Estadão Conteúdo

Leonardo Siqueira

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