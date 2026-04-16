Repórter da Band Minas fica em coma após acidente na BR-381; cinegrafista gaúcho morreu no local

A frente do veículo da Band Minas ficou completamente destruída após se chocar contra um caminhão. Reprodução / CBMMG

A repórter da Band Minas Alice Ribeiro ainda está em coma após sofrer um acidente na região metropolitana de Belo Horizonte nesta quarta-feira (15). Com ela, estava o cinegrafista Rodrigo Lapa, que morreu no local.

A colisão aconteceu na quarta-feira (15) próximo ao distrito de Ravena, na BR-381, em Minas Gerais, informou o Corpo de Bombeiros do Estado.

Alice foi resgatada pelo helicóptero Arcanjo, dos Bombeiros, e levada em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ela segue em coma.

Cinegrafista morreu no local

Conforme publicação da emissora nas redes sociais, Rodrigo Lapa, 49 anos, era natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e teve passagens pela TV Band Minas entre 2022 e 2024. Ele retornou em 2025.

O cinegrafista fez coberturas marcantes, como a tragédia das chuvas na região da zona da mata, que atingiu principalmente as cidades de Ubá e Juiz de Fora, além do Carnaval em Belo Horizonte.

Além disso, Lapa era palhaço de formação e dedicava o seu tempo fora da emissora para alegrar crianças hospitalizadas. O cinegrafista deixa a esposa e uma filha de sete anos e será sepultado às 16h.

Andamento das investigações

A TV Band Minas divulgou que aguarda as investigações sobre as causas do acidente. "A Band Minas lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e já está prestando toda assistência aos familiares das vítimas".