Racionamento de água em Bagé deve durar mais três meses; nível de reservatórios caiu quase três metros desde fevereiro

Barragem Sanga Rasa registra 7,60 metros negativos. Tamile Padilha / Daeb

O racionamento de água em Bagé, iniciado em fevereiro deste ano, deve ser mantido até a metade do ano. Segundo o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), a previsão é de que os níveis mais elevados de chuva no município sejam registrados apenas entre junho e julho, o que prejudica a retomada do serviço devido aos baixos níveis das principais barragens da região.

Nas últimas semanas, o volume de precipitação foi insuficiente para restabelecer os reservatórios, que sofreram uma queda de quase três metros no nível da água desde o início da medida devido à estiagem. As medições atuais apontam que a barragem Piraí está 3,85 metros abaixo do nível normal, enquanto a barragem Sanga Rasa registra 7,60 metros negativos.

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Níveis das barragens no dia 03/02/2026:

Piraí: -1,30m

Sanga Rasa: - 4,70m

Níveis das barragens no dia 20/04/2026:

Piraí: - 3,85m

Sanga Rasa: -7,60m

Moradores de Bagé enfrentam com frequência as consequências da seca na região. Para reduzir o impacto da seca, a cidade foi dividida em dois setores, com o fornecimento de água mantido por 36 horas, intercalado por 12 horas de interrupção em cada região.

A interrupção no serviço já faz parte do cotidiano de residentes e comerciantes. A cabeleireira Patrícia Vargas, por exemplo, aponta que o racionamento tem gerado transtornos diretos na operação do salão de beleza em que trabalha, mas que o estabelecimento se preparou para lidar com a situação.

— Em todos os racionamentos, em todos os anos, na verdade, a gente sente essa mudança muito drástica, né? Dificulta bastante o atendimento, até porque precisamos usar muita água para enxágue de cabelo, enxaguar os produtos. Não chegamos a ficar sem água porque nós temos reservatório, mas tivemos a despesa de colocar um pressurizador porque nós tivemos prejuízos com queima de chuveiros durante esse período — afirma.

O cenário atual em Bagé é semelhante ao registrado em 2025, quando o município enfrentou quase cinco meses de restrições no abastecimento, entre março e julho, como estratégia da prefeitura para mitigar os efeitos da falta de chuvas. Até o momento, não há uma previsão de reverter o racionamento antes da chegada de chuvas significativas.